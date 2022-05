5 tips για στιλάτες αλλά effortless ανοιξιάτικες εμφανίσεις

Elegant και effortless είναι τα δύο στοιχεία που θέλουμε να χαρακτηρίζουν τα σύνολά μας κάθε χρόνο, σεζόν και εποχή. Ανεξαρτήτως τάσεων, τα περιποιημένα look επιτυγχάνονται με ισορροπία και φυσικά γνώση του τι μας κολακεύει περισσότερο. Είτε είστε λάτρεις του μίνιμαλ στιλ, είτε αγαπάτε τον πειραματισμό και το mix and match, το κλειδί για να είστε πάντα best dressed είναι να μη δείχνετε επιτηδευμένη.

Με λίγη προσοχή στις αποχρώσεις που θα επιλέξετε, την ποσότητα των αξεσουάρ αλλά και φυσικά τη σωστή επιλογή ρούχων για το στιλ και τον σωματότυπό σας, μπορείτε εύκολα να αποκωδικοποιήσετε το effortless καθημερινό ντύσιμο, που θα είναι επίκαιρο αυτή (και κάθε) άνοιξη. Εμείς, καταγράφουμε παρακάτω τα must know βήματα για να το πετύχετε, για αυτό κρατήστε σημειώσεις και εξοπλίστε τη γκαρνταρόμπα σας με τα απαραίτητα:

Ποντάρετε στα all time basics

Όποιο και να είναι το στιλ σας, κάποια capsule κομμάτια είναι απαραίτητα σε κάθε γκαρνταρόμπα. Ένα ψηλόμεσο tailored παντελόνι, για παράδειγμα. Ανήκει στα pieces που θα σας βγάζουν πάντα ασπροπρόσωπη, ενώ προσαρμόζεται πανεύκολα και στα office looks.

Προτιμήστε χρώματα που ταιριάζουν στον τόνο της επιδερμίδας σας

Οι χρωματικές επιλογές που κάνετε στο ντύσιμό σας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Βρείτε τον τόνο της επιδερμίδα σας και ετοιμαστείτε με βάση αυτόν. Αν θέλετε να φωτίσετε την εμφάνισή σας, επιλέξτε ζωηρές και παστέλ αποχρώσεις, ενω για τις πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες τα γήινα χρώματα είναι τέλεια επιλογή.

