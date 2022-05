5 τάσεις στα χτενίσματα που θα βλέπουμε παντού το καλοκαίρι

Όσο ο καιρός ζεσταίνει, έχουμε ανάγκη να νιώθουμε τα μαλλιά μας ανάλαφρα και δροσερά, καθώς και να τα περιποιούμαστε με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Ειδικά στις διακοπές, τα easy to style χτενίσματα είναι must καθώς μας γλιτώνουν χρόνο και ταυτόχρονα μοιάζουν effortless και cool. Από τα 90s baby braids, στις αφέλειες που είναι μακριές και ανοιχτές δεν χρειάζονται ιδιαίτερο styling, υπάρχουν αρκετά trending hairstyles που αξίζει να βάλετε στην καθημερινότητά σας για να ανανεώσετε το look σας, αλλά να μη θυσιάσετε την πρακτικότητα.

Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τα 5 πιο δημοφιλή, που θα δούμε περισσότερο το καλοκαίρι:

1. Το καρέ

Αν θέλετε να είστε έτοιμες στην κυριολεξία μέσα σε 5 λεπτά, τότε πρέπει να δοκιμάσετε το καρέ. Κομψό και relevant «από τη φύση του», δεν είναι ποτέ παρωχημένο και δεν χρειάζεται σχεδόν τίποτα για να δείχνει εντυπωσιακό. Ένα καλό χτένισμα και ίσως λίγο ίσιωμα στις άκρες, και έτοιμο!

2. Natural waves

Οι φυσικοί κυματισμοί που κάνουν τα μαλλιά από τη θάλασσα και το αλάτι είναι ένα από τα αγαπημένα μας στοιχεία στο καλοκαίρι. Για να πετύχετε το look και στο σπίτι, προμηθευτείτε ένα σπρέι με αλάτι και ψεκάστε τα μαλλιά αφού τα έχετε ξεμπερδέψει απαλά με μια μεγάλη χτένα.

3. Baby braids

Τα μικρά κοτσιδάκια που πλαισιώνουν χαριτωμένα το πρόσωπο είναι ένα από τα πιο viral styles στο Tik Tok και το Instagram. Από την Hailey Bieber στην Ariana Grande, οι σταρ που τα προτιμούν είναι πολλές και εμείς σας προτείνουμε να τα εντάξετε στις καθημερινές εμφανίσεις σας καθώς θα δώσουν το απαραίτητο 90s twist πανεύκολα.

4. Messy κότσος

Ένας ανεπιτήδευτος κότσος είναι πάντα relevant το καλοκαίρι, από πρωινές μέχρι και βραδινές εμφανίσεις. Πιάστε χαλαρά τα μαλλιά ψηλά και αφήστε προσεκτικά μερικές τούφες να προεξέχουν.

5. Μακριές αφέλειες

Για τις γυναίκες που δεν είναι διατεθειμένες να αποχωριστούν τις αφέλειες ούτε το καλοκαίρι, η πιο ευέλικτη επιλογή είναι οι μακριές και ανοιχτές, που μοιάζουν με αυτές τις Jane Birkin. Είναι girly, νεανικές και cool και χρειάζονται σχεδόν καθόλου styling.

