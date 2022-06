Άμπερ Χερντ: «Αγαπώ ακόμη τον Τζόνι Ντεπ»

Την πρώτη της συνέντευξη μετά την πολύκροτη δίκη με τον Τζόνι Ντεπ έδωσε η Άμπερ Χερντ στην Σαβάνα Γκάθρι και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Αποσπάσματα της συνέντευξης προβλήθηκαν στην εκπομπή «Today» σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου ενώ ολόκληρη αναμένεται να προβληθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου.

Ανάμεσα σε όσα ακούσαμε ως τώρα από την ηθοποιό, υπήρξε και μια αφοπλιστική της δήλωση για τον Τζόνι Ντεπ: «Τον αγαπώ. Τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Και συνέχισε: «Προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα να κάνω μία βαθιά διαλυμένη σχέση να λειτουργήσει. Δεν μπορούσα. Δεν υπάρχει καμία πικρία εναντίον του. Ξέρω ότι μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς ή και πολύ εύκολο, αν έχετε ποτέ αγαπήσει κάποιον, είναι εύκολο».

Η Χερντ δεν έκρυψε και τους γενικότερους φόβους της: «Φοβάμαι πως ό,τι και να κάνω ή πω, όπως και να το πω, ό,τι βήμα κι αν κάνω θα γίνει άλλη μία ευκαιρία για αυτού του είδους την σιωπή. Που εικάζω ότι αυτό υποτίθεται πως κάνει μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση -έχει σκοπό να πάρει την φωνή σου».

Όσον αφορά το περίφημο άρθρο της στην Washington Post από το 2018, που ήταν και ένα από τα κεντρικά σημεία στην δικαστική διαμάχη της με τον Τζόνι Ντεπ, η Άμπερ Χερντ θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο: «Η ανοιχτή επιστολή δεν είχε να κάνει με την σχέση μου με τον Τζόνι. Είχε να κάνει με εμένα και το να δανείσω την φωνή μου σε μια μεγαλύτερη πολιτισμική συζήτηση που γινόταν εκείνο τον καιρό. Ήταν σημαντικό για μένα να μην το κάνω να είναι για αυτόν ή να κάνω οτιδήποτε που θα τον συκοφαντούσε».

Η Χερντ δέχθηκε επίσης ερωτήσεις σχετικά με το γιατί δεν συνεργάστηκε με τις αστυνομικές αρχές αναφορικά με περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να έλαβε χώρα το 2016.

