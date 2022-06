Eurovision: Δεν θα γίνει στην Ουκρανία – Ποια θα είναι η χώρα διεξαγωγής

Μπορεί να κέρδισε τον δημοφιλή διαγωνισμό τραγουδιού με το «Stefania» των Kalush Orchestra, ωστόσο η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision, όπως είθισται να κάνει η νικήτρια χώρα.

Όπως απεφάνθη η διοργανώτρια EBU, λόγω του πολέμου δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθεί στην Ουκρανία ο διαγωνισμός της Eurovision για το 2023.

«Η Ουκρανία δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις εγγυήσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργία που χρειάζεται ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας για την παραγωγή της Eurovision σύμφωνα με τους κανονισμούς», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στο Twitter.

