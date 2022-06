Η Μισέλ Ομπάμα σε μήνυμά της συνεχάρη τους απόφοιτους του 2022

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Twitter μέσω της πρωτοβουλίας της Reach Higher απευθυνόμενη στους απόφοιτους κολεγίων και λυκείων έδωσε τις καλύτερες ευχές της για τους μαθητές και φοιτητές, καθώς ξεκινούν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

«Είμαι τόσο πολύ περήφανη για σας. Μόλις καταφέρατε ένα εξαιρετικό κατόρθωμα σε μια από τις πιο εξαιρετικές στιγμές στην ιστορία μας» ανέφερε. «Τα καταφέρατε στην εικονική μάθηση, εργαστήκατε σκληρά για να ολοκληρώσετε τις εργασίες έγκαιρα, βρήκατε τρόπους συμμετοχής στο γυμνάσιο ή στο κολέγιό σας, καταφέρατε να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για εσάς ».

«Τώρα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Εάν είστε απόφοιτοι γυμνασίου, αν όλα πάνε καλά θα πάτε στο κοινοτικό κολέγιο, ίσως στη στρατιωτική εκπαίδευση, ίσως σε μια εμπορική σχολή ή σε ένα πανεπιστήμιο. Εάν τελειώνετε το κολέγιο, μπορεί να αναζητάτε δουλειά ή να ετοιμάζεστε για το μεταπτυχιακό, ίσως κάνετε μια μεγάλη μετακόμιση σε μια νέα πόλη – και ξέρω, όλα αυτά μπορεί να είναι τρομακτικά» τόνισε η Μισέλ Ομπάμα.

«Ξέρω ότι υπάρχουν στιγμές που μάλλον θα προτιμούσατε απλώς να γυρίσετε πίσω και να επιστρέψετε από εκεί που ξεκινήσατε» είπε. «Αλλά αν υπάρχει κάτι που έχω μάθει για όλους εσάς τα τελευταία δύο χρόνια είναι ότι είστε δυνατοί και ευέλικτοι. Και πάνω από όλα, είστε ικανοί να πετύχετε ο,τιδήποτε βάζετε στο μυαλό σας» πρόσθεσε.

Μέσω της πρωτοβουλίας Reach Higher η Μισέλ Ομπάμα επιδιώκει να εμπνεύσει κάθε μαθητή στην Αμερική να αναλάβει το μέλλον του ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του μετά το λύκειο, είτε σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, ένα κοινοτικό κολέγιο ή ένα τετραετές κολέγιο ή πανεπιστήμιο.

Congrats to the Class of 2022! You’ve persevered through one of the most extraordinary times in our history, and now it’s time to make your mark on our world. I believe in you and will be rooting for you every step of the way! 🎓🎉👏🏾 https://t.co/7GYhBA9mTm

— Michelle Obama (@MichelleObama) June 22, 2022