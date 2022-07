Το must have gadget του καλοκαιριού για το σπίτι

Το SUB® θα αλλάξει το πώς απολαμβάνεις βαρελίσια μπίρα στο σπίτι

Μικρό ώστε να χωράει άνετα στον πάγκο της κουζίνας, βολικό, με κομψό design – το must have gadget του καλοκαιριού μας δίνει την δυνατότητα να απολαμβάνουμε πλέον βαρελίσια μπίρα στο σπίτι. Επειδή τίποτα δεν ταιριάζει καλύτερα με αυτή την εποχή από ένα ποτήρι παγωμένη μπίρα δοκιμάσαμε το THE SUB®, ένα καινοτόμο σύστημα που προσφέρει φρέσκια βαρελίσια μπίρα όποτε και όπου θέλουμε, αναβαθμίζοντας την εμπειρία της σπιτικής διασκέδασης.

Το καλαίσθητο THE SUB είναι μια συσκευή που επιτρέπει στους λάτρεις του ζύθου να απολαύσουν ακόμα και από την άνεση του δικού τους χώρου ιδανικά παγωμένη βαρελίσια μπίρα, καθώς έχει την δυνατότητα να την συντηρεί στην τέλεια θερμοκρασία των 2 °C. Η νοστιμιά που κάνει τη φρέσκια μπίρα να ξεχωρίζει ήταν ένα από τα κίνητρα που μας έπεισε να κάνουμε την πρώτη παραγγελία. Αποκλειστικά από το e-shop, barathome.com, το μοναδικό στην κατηγορία του που προσφέρει αυτή τη στιγμή την απόλυτη εμπειρία φρέσκια βαρελίσιας μπίρας στο σπίτι αποκτήσαμε την συσκευή THE SUB και δύο 2λιτρα βαρέλια TORPS και τα σχέδια ξεκίνησαν. Με ένα κυριακάτικο BBQ στα σκαριά ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τη λίστα με όλα τα απαραίτητα. Μαζέψαμε την οικογένεια, βεβαιωθήκαμε ότι η ψησταριά είναι έτοιμη για δράση και γυρίσαμε σπίτι φορτωμένοι με φρέσκα υλικά έτοιμα για τα κάρβουνα. Λίγες μέρες αργότερα, μια καλοκαιρινή βραδιά βάλαμε στη μέση ποπ κορν, πατατάκια και πίτσες και ξεκινήσαμε τα επιτραπέζια με την παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις η παγωμένη μπίρα συμπλήρωνε ιδανικά το σκηνικό. Φρέσκια, βαρελίσια και πεντανόστιμη!

Πώς να στήσεις εύκολα και γρήγορα τη συσκευή THE SUB:

Η εμπειρία της βαρελίσιας μπίρας στο σπίτι έρχεται με τη συσκευή THE SUB και για να τη ζήσουμε σωστά δεν χρειάζεται παρά να ακολουθήσουμε μερικά απλά βήματα. Για να απολαύσουμε την καλύτερη μπίρα χρειαστήκαμε παγωμένα βαρέλια TORPS 2L. Ακολουθώντας τις οδηγίες φροντίσαμε να παγώσουμε τα βαρέλια TORPS 2L για έξι με δέκα ώρες στο χαμηλότερο ράφι, στη συντήρηση του ψυγείου, καθώς είναι το πιο κρύο σημείο του. Το βαρέλι TORP μας έδειξε μόνο του πότε ήταν έτοιμο να χρησιμοποιηθεί – όταν ήταν επαρκώς παγωμένο ο δείκτης έγινε μπλε. Μια ώρα πριν ξεκινήσουν τα σερβιρίσματα βάλαμε σε λειτουργία τη συσκευή SUB ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία της ψύξης. Με δυο-τρεις εύκολες κινήσεις τοποθετήσαμε το βαρέλι TORP στο SUB και αυτό ήταν. Μόλις η λυχνία έγινε πράσινη ήμασταν έτοιμοι να γίνουμε masters στο τέλειο σερβίρισμα.

To must have gadget του καλοκαιριού που μας δίνει πλέον την ευκαιρία να απολαμβάνουμε φρέσκια βαρελίσια μπίρα στο σπίτι μας είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο barathome.gr.

Με την παραγγελία μιας συσκευής SUB που κάνουμε στο barathome.com παίρνουμε δώρο δύο TORPS (2LT) στην τιμή των 119€ και με δωρεάν παράδοση! Στο barathome.com μπορείς επίσης να βρεις την πλήρη γκάμα βαρελιών TORPS, και πιο συγκεκριμένα HEINEKEN, BIRRA MORETTI L’AUTENTICA, AFFLIGEM BLOND και HOFBRÄU GANDOLF IPA. Προς το παρόν οι αποστολές γίνονται μόνο εντός Αττικής, και παραδίδονται σε 48 ώρες (σε περίοδο αυξημένης ζήτησης ο χρόνος παράδοσης είναι 2-3 εργάσιμες μέρες).

Με το απόλυτο gadget του καλοκαιριού στο σπίτι το μόνο που μένει είναι να γίνουμε masters στο σερβίρισμα της τέλειας μπίρας. Η σωστή γωνία, τα ποτήρια, ο πυκνός αφρός με το ιδανικό ύψος…και αν δεν γίνουν τέλεια όλα από την πρώτη προσπάθεια δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε! Η εξάσκηση είναι (σχεδόν) τόσο διασκεδαστική όσο και το να απολαμβάνουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Πώς να σερβίρεις την τέλεια μπίρα:

