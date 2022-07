Steelpan: Το doodle της Google αφιερωμένο στο εθνικό μουσικό όργανο του Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Στο Steelpan, εθνικό μουσικό όργανο του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αφιερώνει η Google το σημερινό της doodle, αναρτώντας ένα σχετικό βίντεο.

Πρόκειται για ένα μουσικό όργανο κατασκευασμένο από χάλυβα, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από καινοτόμους μουσικούς στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Γνωστό και ως τηγάνι ή ατσάλινο τύμπανο, είναι το μόνο ακουστικό όργανο που εφευρέθηκε τον 20o αιώνα.

#DYK there was only ONE acoustic instrument invented during the 20th century? The steelpan was created by resilient and innovative musicians in Trinidad and Tobago 🎶

Today’s #GoogleDoodle celebrates T&T’s national instrument and the history behind it → https://t.co/qv9ufxK9T9 pic.twitter.com/ex6ljSieG0

— Google Doodles (@GoogleDoodles) July 26, 2022