Ο Ντεβ Πατέλ έγινε ο «ήρωας» που σταμάτησε αιματηρό καυγά στην Αυστραλία

Μπορεί στο περσινό «Green Knight» ο ηθοποιός Ντεβ Πατέλ να αναζητούσε τον ομώνυμο ιππότη της ταινίας, πάντως, έναν τέτοιο «ρόλο» πήρε και στην πραγματική ζωή, όταν έγινε μάρτυρας ενός καυγά στην Αυστραλία.

Το βράδυ της Δευτέρας 1/8, ο Πατέλ είδε έξω από ένα μίνι μάρκετ στην Αδελαΐδα μια γυναίκα να μαχαιρώνει έναν άντρα και παρενέβη, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, προκειμένου να τους χωρίσουν και να δοθεί τέλος στην συμπλοκή.

Ο άντρας τραυματίστηκε κατά την συμπλοκή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του. Η γυναίκα, πάλι, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για βιαιοπραγία.

Εκπρόσωποι του Ντεβ Πατέλ δήλωσαν για το περιστατικό: «Ο Ντεβ λειτούργησε με το φυσικό του ένστικτο και προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση και να σταματήσει τον καυγά. Η παρέα τα κατάφερε και παρέμειναν στο σημείο για να βεβαιωθούν πως η η αστυνομία και το ασθενοφόρο θα έρθουν».

Δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν και την μεγαλύτερη εικόνα: «Το συγκεκριμένο περιστατικό υπογραμμίζει ένα μεγαλύτερο ζήτημα περιθωριακών μελών της κοινωνίας που δεν αντιμετωπίζονται με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό που τους αξίζει. Ελπίζουμε ότι το επίπεδο μιντιακής κάλυψης που έλαβε αυτή η ιστορία (μονάχα επειδή ο Ντεβ, ένα διάσημο πρόσωπο, εμπλεκόταν) θα γίνει καταλύτης για τους νομοθέτες ώστε να γίνουν συμπονετικοί και να βρουν μακροπρόθεσμες λύσεις, για να βοηθήσουν όχι μόνο τα μεμονωμένα άτομα, αλλά την κοινωνία συνολικά».

English actor Dev Patel has witnessed a stabbing in Adelaide’s CBD which left a man hospitalised.

The Slumdog Millionaire and Lion actor was questioned by police after the incident on Gouger Street last night. pic.twitter.com/nnsTZuvwrS

— 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) August 2, 2022