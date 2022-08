Καλέστε τον Κιάνου Ριβς στον γάμο σας κι αυτός θα έρθει

Πριν λίγο καιρό, οπότε και οι Muse ήρθαν στην χώρα μας για μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ο Ματ Μπέλαμι αποφάσισε να πάει…ακάλεστος σε έναν γάμο, όπως μας ενημέρωσε μέσα από σχετικό post του στα social media.

Μια άλλη, πάντως, γνωστή…φάτσα αποφάσισε πρόσφατα να βρεθεί στον γάμο δύο αγνώστων, σε αυτή την περίπτωση, καλεσμένος. Ο λόγος για τον Κιάνου Ριβς, που έδωσε το παρόν στον γάμο ενός ζευγαριού στο Νορθάμπτονσαϊρ της Αγγλίας.

Να πάρουμε, όμως, την ιστορία από την αρχή: ο Τζέιμς και η Νίκι Ρόουντναϊτ ετοιμάζονταν για τον γάμο τους το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ξενοδοχείο στην περιοχή τους. Δεν υπολόγιζαν, βέβαια, πως στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν έτοιμοι να παντρευτούν έμενε εκείνες τις ημέρες και ο Κιάνου Ριβς.

Η Νίκι Ρόουντναϊτ πέτυχε τον Αμερικανό ηθοποιό στο μπαρ του ξενοδοχείου και χωρίς να το σκεφτεί, αποφάσισε να τον καλέσει στον γάμο της «για να πει ένα “γεια” και να πιει ένα ποτό μαζί μας αν θέλει».

Αν και λογικά οποιοσδήποτε άλλος σταρ δεν θα έδινε ιδιαίτερη σημασία σε μια τέτοια πρόταση, ο Κιάνου Ριβς έβαλε το μαύρο κοστούμι του και πήγε στον γάμο του ζευγαριού.

Μπορεί όπως λέει η νεόνυμφη, ο Ριβς να μην ήπιε τελικά το ποτό, γιατί τον περίμενε μια μεγάλη πτήση, όμως, πέρασε έστω για λίγο από την γαμήλια τελετή για να δώσει τις ευχές του στο ζευγάρι.

Να και ένα «Βίον ανθόσπαρτον» που σίγουρα οι Ρόουντναϊτ δεν θα ξεχάσουν.

The fact that a random couple ran into Keanu Reeves in a hotel lobby, invited him to their wedding, and he put on a suit and joined is proof he really is The One. pic.twitter.com/E9yQbJPosA

— Luke Barnett (@LukeBarnett) August 28, 2022