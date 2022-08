Νέα Υόρκη: Άντρας τρώει σουβλάκι σε διαδήλωση vegan και προκαλεί οργή (βίντεο)

Σε μια προκλητική κίνηση προχώρησε ένας άντρας που, σε διαδήλωση vegan που έγινε για τα δικαιώματα των ζώων στην Νέα Υόρκη, αποφάσισε να παρευρεθεί, τρώγοντας επιδεικτικά σουβλάκι μπροστά στους διαδηλωτές.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση του άντρα προκάλεσε την οργή κάποιων διαδηλωτών, που δεν δίστασαν να την εκφράσουν. «Είσαι αηδιαστικός» του είπε μία γυναίκα, ενώ μία άλλη, σε υψηλούς τόνους του είπε «Νιώθεις καλά;».

Η συγκέντρωση έγινε στο Μανχάταν έξω από επώνυμα καταστήματα ρούχων, ως αντίδραση στην απόφαση γνωστών brands να χρησιμοποιούν δέρμα ζώων στα ρούχα τους.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε κάμερα κινητού και δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να γίνει viral.

In front of Nike in #NYC where animal rights activists were rallying in front. A man comes off the streets and starts mocking the activists and eats Shushka Bob in front of the activists. Activists start yelling at the man#pita #animals pic.twitter.com/puQ1I9EJlV

