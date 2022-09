Η ιδιωτική σεφ των Καρντάσιανς σε δημόσια θέα

Το ψευδώνυμό της δεν της το έδωσε κάποιο μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, αλλά ο Τσάρλι Σιν. Φωτ.: Carlos Jaramillo/The New York Times

«Όταν κάνεις την Κιμ Καρντάσιαν να πάρει 7 κιλά».

Με αυτή τη λεζάντα -και αρκετό χιούμορ- απόφασισε να συνοδεύσει η Κριστιάν Ούι ή αλλιώς Chef K μια δημοσίευσή της στο Tik Tok με ένα κλιπ από επεισόδιο του «Keeping Up With The Kardashians». Σε αυτό, η Κιμ Καρντάσιαν, βλέποντας μια πιατέλα με cookies πάνω στο τραπέζι, θυμώνει και απειλεί να τα πετάξει στην λεκάνη της τουαλέτας, γιατί, «δεν έπρεπε να είναι εκεί», μιας και έχει πάρει 7 κιλά.

Η Chef K δεν είναι άλλο ένα άτομο στο ίντερνετ που «τρολάρει» την οικογένεια Καρντάσιαν. Αντίθετα, είναι η ιδιωτική σεφ της -και βρισκόταν «κρυμμένη» στην κουζίνα κατά τη διάρκεια του παραπάνω περιστατικού.

Η 40χρονη Chef K βρίσκεται εδώ και χρόνια στην κουζίνα της γνωστής οικογενείας -από την εποχή του «Keeping Up With The Kardashians» μέχρι και του τρέχοντος ριάλιτι σόου «The Kardashians». Οι αδερφές Καρντάσιαν και Τζένερ, όμως, δεν είναι οι μοναδικοί διάσημοι πελάτες της, μιας και έχει δουλέψει για ονόματα όπως η Σαρλίζ Θερόν, ο Σον Κομπς, ο Νικ Τζόνας, ο Τσάρλι Σιν.

Η σχέση της με την κουζίνα ξεκίνησε επίσημα στα 15 της χρόνια, οπότε και η Chef K πήγε σε σχολή μαγειρικής. Φωτ.: Carlos Jaramillo/The New York Times

Παρά αυτό το «K» στο ψευδώνυμό της και τις ενδείξεις ότι προέρχεται από τις Καρντάσιαν -τα ονόματα των οποίων ξεκινούν όλα από Κ- αυτός που το έδωσε στη σεφ ήταν ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος το υιοθέτησε επειδή δυσκολευόταν με την ορθογραφία του κανονικού της ονόματος όταν της έκοβε επιταγές.

Η Chef K άρχισε να μαγειρεύει για τον Αμερικανό ηθοποιό το 2011, σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο στη ζωή του. Η 40χρονη, πάντως, κρατά μια πολύ ζεστή ανάμνηση από εκείνο τον καιρό και τη δουλειά της για αυτόν: όλες εκείνες τις φορές που ο Σιν έτρωγε μαζί με τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του, Ντενίς Ρίτσαρντς. Τα χαμόγελα των παιδιών γύρω από το τραπέζι δεν μπορούσαν να μην την κάνουν να εντυπωσιαστεί που όλο αυτό το σμίξιμο συνέβαινε μέσω του φαγητού.

Η σχέση της Κριστιάν Ούι με την κουζίνα ξεκίνησε νωρίς. Μετανάστευσε από τις Φιλιππίνες στην Καλιφόρνια στα 11 της και ήδη στα 15 της πήγε σε σχολή μαγειρικής και ξεκίνησε να εργάζεται ως σεφ ζαχαροπλαστικής στο Λος Άντζελες.

Οι πελάτες από τον κόσμο του θεάματος ήρθαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν η σεφ εργαζόταν στο BOA Steakhouse και λίγο αργότερα άρχισε να μαγειρεύει για τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον αλλά και τον Σάιμον Κάουελ -που θα έχετε δει ως «στριφνό» κριτή του «American Idol».

Επειδή, όμως, ζούμε στην εποχή που το φαγητό αποτελεί ισχυρό κομμάτι της ποπ κουλτούρας και οι σεφ είναι οι νέοι σταρ, η Chef K άρχισε να κερδίσει φήμη την περίοδο που δούλευε για τον Τσάρλι Σιν. Ήταν τότε που εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά σόου μαγειρικής και ο κατάλογος των διάσημων πελατών της άρχισε να μεγαλώνει.

Είναι οι σεφ οι νέοι σταρ; Φωτ.: Carlos Jaramillo/The New York Times

Τον περασμένο Ιούνιο η Chef K είχε αναλάβει ένα γενέθλιο catering, όταν ο πελάτης τής ζήτησε να μπει κι αυτή στο πλάνο για ένα post του στο Tik Tok.

Μπορεί η σεφ των διασήμων να μην γνώριζε καν μέχρι εκείνη την στιγμή τι είναι το Tik Tok, αλλά σύντομα όχι μόνο έμαθε, αλλά έφτιαξε και τον δικό της λογαριασμό. Έκτοτε, ανεβάζει βίντεο με την καθημερινή ρουτίνα της αλλά και «παρασκηνιακά» βίντεο με την παρασκευή γευμάτων για πελάτες της όπως η Κάιλι Τζένερ –κι αυτά αγγίζουν μέχρι και τα 8 εκατομμύρια προβολές.

H Chef K διεκδικεί, λοιπόν, το δικό της μερίδιο στην πίτα της δόξας και ο κόσμος δείχνει να ανταποκρίνεται. Άλλωστε, οι ιδιωτικοί σεφ αποτελούν πλέον άλλο ένα κομμάτι του οικοσυστήματος του star system, το «ματάκι στην κλειδαρότρυπα», όπως οι κομμωτές ή οι μέικ απ άρτιστ. Όταν, δε, μιλάμε για φαγητό, τότε, κάθε άνθρωπος μπορεί να συνδεθεί ή να ταυτιστεί ακόμα περισσότερο.

Με πληροφορίες από τους New York Times.