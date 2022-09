Πώς θα αποκτήσετε πλούσια και υγιή μαλλιά μεγαλώνοντας σύμφωνα με τους experts

Η περιποίηση των μαλλιών είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη σε κάθε ηλικία. Τι συμβαίνει όμως στα μαλλιά μας καθώς μεγαλώνουμε, τι ακριβώς προκαλεί τη γήρανση των μαλλιών και πως μπορούμε να τα διατηρήσουμε πιο ανθεκτικά, πλούσια, με μεγαλύτερο όγκο και ταυτόχρονα απαλά και λαμπερά;

Τι συμβαίνει στα μαλλιά μας καθώς μεγαλώνουμε;

Είναι αναπόφευκτο: Όσο περνά ο καιρός, τα μαλλιά μας θα αρχίσουν σταδιακά να αλλάζουν. «Υπάρχει αυξημένη τριχόπτωση και είναι πιο αργή η ανάπτυξη των μαλλιών, μεγαλύτερο φριζάρισμα και ξηρότητα, λιγότερος όγκος και απώλεια μελάγχρωσης στις τρίχες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες γκρίζες και λευκές τρίχες», εξηγεί η Debra Lin, Ph.D., expert και chief scientific officer στο Better Not Younger. Εκτός από τις επιπτώσεις της γήρανσης, πολλές γυναίκες επηρεάζονται από τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, η οποία συνήθως συμβαίνει μεταξύ 45 και 55 ετών.

«Οι ορμονικές αλλαγές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή σμήγματος, που μπορεί να οδηγήσει στην ξηρότητα και την ευθραυστότητα των μαλλιών και μια πιθανή αύξηση της ευαισθησίας στην DHT (διυδροτεστοστερόνη), η οποία μπορεί να συνδέεται με αραίωση και απώλεια μαλλιών καθώς μειώνονται τα επίπεδα οιστρογόνων», εξηγεί η Lin. Όπως τονίζει η Bridgitte Hill, πιστοποιημένη τριχολόγος και ιδρύτρια της Root Cause Scalp Analysis: Ακόμη και η παραμικρή αλλαγή στις ορμόνες μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες και σοβαρές αλλαγές στα μαλλιά. «Καθώς μεγαλώνουμε και δεν ασχολούμαστε με τη σωστή φροντίδα ή συντήρηση των μαλλιών, το τριχωτό της κεφαλής μας οδηγεί σε φθορά των θυλάκων της τρίχας», εξηγεί η Hill. «Το δέρμα του τριχωτού της κεφαλής βιώνει παρόμοιες μετατοπίσεις όπως και το δέρμα του προσώπου μας».

© Kristen McMenamy/Instagram

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη δύναμη και την ανάπτυξη των μαλλιών;

Όσον αφορά την υγεία των μαλλιών, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη τη φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής, την προστασία της τρίχας και τη διασφάλιση της σωστής διατροφής. Η ενίσχυση προστασίας του τριχωτού της κεφαλής και η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών – καθαρισμός, απολέπιση και ενυδάτωση – είναι απαραίτητα σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά ειδικά καθώς μεγαλώνετε. «Τα μαλλιά είναι προέκταση του τριχωτού της κεφαλής», λέει η Hill. «Όσο πιο σταθερό διατηρείτε το μικροβίωμα του τριχωτού της κεφαλής σας και τον φραγμό του δέρματος, τόσο καλύτερα θα λειτουργήσει, (μειώνοντας) τις πιθανότητες της τριχόπτωσης».

Για να απαλλαγείτε από τη συμφόρηση (όπως συσσώρευση φυσικών ελαίων και προϊόντων styling), κάντε στον εαυτό σας ένα απαλό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής με τα δάχτυλά σας ή με μια βούρτσα και καθαρίστε τα καλά με ένα απαλό σαμπουάν όσο χρειάζεται. Επειδή τα μαλλιά τείνουν να είναι πιο πορώδη με την ηλικία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο σπάσιμο, η Gaby Longsworth, Ph.D., επιστήμονας μαλλιών και ιδρύτρια του blog για φυσικά μαλλιά Absolutely Everything Curly, συνιστά να αποφεύγετε όσο μπορείτε τα σαμπουάν με θειικά άλατα. «Προκαλούν και επιδεινώνουν το φριζάρισμα, την ξηρότητα και το κιτρίνισμα των γκρίζων μαλλιών».

Για να βοηθήσετε στην αναζωογόνηση των μαλλιών, εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε στη συνέχεια έναν ελαφρύ supercharged ορό για το τριχωτό της κεφαλής. Για επιπλέον ενυδάτωση και προστασία, η προσθήκη μιας ελαφριάς, ενυδατικής κρέμας μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση και λείανση της επιδερμίδας. Αλλά θυμηθείτε: Less is more: «Να είστε προσεχτικοί με τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής σας και να μην τα υπερφορτώνετε με προϊόντα», λέει η Lin. «Το να τοποθετείτε το προϊόν ελαφριά στα μαλλιά ή να το απλώνετε με τα χέρια σας πριν από την εφαρμογή μπορεί να μειώσει την πιθανότητα να βαρύνουν τα μαλλιά σας και να επιτρέψει την επανεφαρμογή του προϊόντος όπως απαιτείται. Οι χημικές βαφές κάνουν τα μαλλιά πιο εύθραυστα και επιρρεπή στο σπάσιμο, επομένως τα πιο φυσικά προϊόντα θα βοηθήσουν στη διατήρηση του μήκους και του πάχους, διατηρώντας παράλληλα ένα πιο υγιές τριχωτό κεφαλής. Τέλος, μια ισορροπημένη διατροφή ή και τα συμπληρώματα διατροφής, μπορεί να οδηγήσουν στην παροχή των απαραίτητων δομικών στοιχείων, των απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων και ενέργειας για υγιή μαλλιά. Τροφές πλούσιες σε σίδηρο, ψευδάργυρο, βιταμίνη C, βιταμίνες Β και ωμέγα-3 ενισχύουν και δυναμώνουν τα μαλλιά. Για να αντιμετωπιστούν τα διατροφικά κενά, η Longsworth συνιστά να παίρνετε καθημερινά συμπληρώματα πολυβιταμινών και κολλαγόνου.

