Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Χανς Ζίμερ

Η ζωή και η καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Χανς Ζίμερ πρόκειται να εξερευνηθούν στο ντοκιμαντέρ του BBC, «Hans Zimmer: Hollywood Rebel».

Η ωριαία ταινία θα καταγράφει την 40χρονη καριέρα του συνθέτη από τη μεταπολεμική Γερμανία έως το Χόλιγουντ.

Ο Γερμανός συνθέτης, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συνθέσει μουσική για μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, The Lion King, Pirates Of The Caribbean, Gladiator, The Dark Knight, Batman Begins, Dune και πολλές άλλες.

Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάζει και τη συνεργασία του συνθέτη με το BBC στις σειρές Planet Earth II, το Blue Planet II και Frozen Planet II.

Στο «Hans Zimmer: Hollywood Rebel» θα συμπεριληφθούν συνεντεύξεις με τους σκηνοθέτες Ρον Χάουαρντ, Κρίστοφερ Νόλαν, Στιβ ΜακΚουίν, Ντενί Βιλνέβ, Στίβεν Φρίαρς κ.ά.

Αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ, ο Χανς Ζίμερ είπε: «Είναι τιμή μου που μοιράζομαι αυτή την εικόνα για την καριέρα και τη ζωή μου με το κοινό του BBC. Ελπίζω αυτό το ντοκιμαντέρ να σας εμπνεύσει και να σας ενθαρρύνει να κυνηγήσετε χωρίς απολογίες τα πάθη σας και να κατανοήσετε βαθύτερα τα μουσικά θέματά μου και πάνω απ’ όλα, τη μουσική».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ