Ο Ντάνιελ Κρεγκ τιμήθηκε από τη βασιλική οικογένεια

Ο Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ, που ενσάρκωνε τον Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη επί μια 15ετία, έλαβε χθες το ίδιο παράσημο με τον φανταστικό «πράκτορα 007», από τα χέρια της πριγκίπισσας Άννας, της αδελφής του βασιλιά Καρόλου.

Ο 54χρονος ηθοποιός, που φόρεσε τα «παπούτσια» του διάσημου πράκτορα σε πέντε ταινίες, χρίστηκε ιππότης του τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, μια σπάνια τιμή την οποία απολάμβανε και ο ήρωας του Ίαν Φλέμινγκ, τον οποίο υποδύθηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο ο Σον Κόνερι, το 1963.

«Σας περιμέναμε…» έγραφε ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Twitter, αναπαράγοντας μια από τις διασημότερες ατάκες των ταινιών.

Σε μια φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Ντάνιελ Κρεγκ, χαμογελαστός, σκύβει ενώπιον της πριγκίπισσας Άννας, στην τελετή που οργανώθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Το παράσημο δόθηκε στον ηθοποιό «σε αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στον κινηματογράφο και το θέατρο».

Ο Κρεγκ έχει προ πολλού ανακοινώσει ότι δεν θα γυρίσει άλλη ταινία του «007» και προς το παρόν είναι άγνωστο ποιος θα είναι ο επόμενος ηθοποιός που θα δηλώσει ότι «το όνομά του είναι Μποντ, Τζέιμς Μποντ». Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, ακόμη και να πετάξει ο Τζέιμς Μποντ το σμόκιν του και να φορέσει βραδινή τουαλέτα, όπως άφησε να εννοηθεί η Μπάρμπαρα Μπρόκολι, η ιστορική παραγωγός της δημοφιλούς σειράς ταινιών.

We’ve been expecting you…

🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022