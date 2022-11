Τα πρώτα βασιλικά γενέθλια του Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε σήμερα τα 74α γενέθλιά του και με την αφορμή αυτή έλαβε τον τίτλο του «The Ranger of Great Windsor Park».

Ο Κάρολος, ο γηραιότερος που στέφθηκε βασιλιάς στη βρετανική ιστορία όταν διαδέχτηκε την μητέρα του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο, θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια ως βασιλιάς ιδιωτικά χωρίς να έχει προγραμματίσει κάποια δημόσια εκδήλωση.

Ωστόσο, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ανέλαβε επισήμως τον νέο του ρόλο ως Ranger και έδωσαν στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία του Καρόλου.

Ο πατέρας του, πρίγκιπας Φίλιππος, κατείχε τον τίτλο αυτόν από το 1952, όταν η σύζυγός του Ελισάβετ στέφθηκε βασίλισσα και διαδέχτηκε έτσι τον πατέρα της, τον Γεώργιο George VI, στον θρόνο.

Η βασίλισσα Βικτώρια είναι μια ακόμη γαλαζοαίματη που κατείχε τον ρόλο αυτόν, ο οποίος μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων περιλαμβάνει και την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία, προστασία και συντήρηση του Great Windsor Park, του βασιλικού πάρκου στα σύνορα του Μπέρκσαϊρ και του Σάρεϊ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η οικογένειά του ήταν από τους πρώτους που ευχήθηκαν στον βασιλιά για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter γράφοντας: «Ευχόμαστε χρόνια πολλά στην Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά!».

Wishing a very happy birthday to His Majesty The King! pic.twitter.com/Kg3L70Ivn5

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 14, 2022