Άγιος Βαλεντίνος: Το σημερινό Google Doodle για τους ερωτευμένους

Δεν θα μπορούσε να μην είναι αφιερωμένο στον Άγιο Βαλεντίνο το σημερινό Google Doodle, ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων.

Τη μηχανή αναζήτησης κοσμεί μια κινούμενη εικόνα με δύο σταγόνες βροχής που ενώνονται και σχηματίζουν μια καρδιά.

«Rain or shine, will you be mine?», δηλαδή «με ήλιο ή με βροχή, θα γίνεις δικός/δική μου;», γράφει η Google.

Στην περιγραφή του Doodle, η Google περιγράφει εν συντομία πώς ξεκίνησε να εορτάζεται η ημέρα των ερωτευμένων.

Όπως αναφέρεται, κατά τον Μεσαίωνα, σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία θεωρούνταν ότι στις 14 Φεβρουαρίου ξεκινούσε η περίοδος ζευγαρώματος των πουλιών. Κάπως έτσι θεωρείται ότι ξεκίνησε ο εορτασμός του Αγίου Βαλεντίνου, ο οποίος έγινε δημοφιλής σε όλο τον κόσμο από τον 17ο αιώνα.

