Η ανέφικτη πρωινή ρουτίνα του TikTok

Η πρωινή ρουτίνα των χρηστών του TikTok έχει μπει στο στόχαστρο των ψυχολόγων και ψυχίατρων, καθώς όχι μόνο για πολλούς θεωρείται ανέφικτη, αλλά παρ΄ όλο που φαίνεται ιδανική, ενδεχομένως να σε οδηγεί στην εξουθένωση.

Η «ιδανική» πρωινή ρουτίνα στο TikTok και στο Instagram είναι σχεδόν η ίδια για τους περισσότερους χρήστες, οι οποίοι συγκεντρώνουν πάνω από 1,5 εκατ. views ο καθένας απλά και μόνο δείχνοντας τι κάνουν μόλις σηκωθούν από το κρεβάτι.

Η ρουτίνα είναι εξής: Ξυπνούν περίπου στις 5 το πρωί, πηγαίνουν στο γυμναστήριο, γυρνούν στο σπίτι, κάνουν ντουζ, συγυρίζουν, φτιάχνουν πρωινό, βάζουν πλυντήριο, πίνουν τον καφέ τους και στη συνέχεια πηγαίνουν στη δουλειά. Κι όλα αυτά χωρίς καν να έχει φτάσει η ώρα 9 το πρωί.

Τα συγκεκριμένα βίντεο με τη “morning routine” έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στο TikTok καθώς ο καθένας μπορεί να δει αναλυτικά τι κάνει ουσιαστικά ένας ξένος στο σπίτι του, το οποίο συνήθως έχει τέλεια διαρρύθμιση και ακριβά έπιπλα.

Γιατί παρακολουθούμε τι κάνει ο άλλος το πρωί;

Γιατί όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν τα συγκεκριμένα βίντεο;

Η Σοφία Χούκας-Μπράντλει, κλινική ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, δήλωσε ότι αρκετοί άνθρωποι παρακινούνται με αυτό τον τρόπο.

«Μας ελκύει ιδιαίτερα κάθε είδους περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαντάζει φιλόδοξο και εφικτό», δήλωσε η ίδια.

Οι άνθρωποι καταγράφουν όλα τα είδη ρουτίνας στο TikTok. Οι γονείς δείχνουν πώς ετοιμάζουν τα παιδιά τους το πρωί. Οι δρομείς καταγράφουν τα πρωινά τους χιλιόμετρα, ενώ όσοι αγαπούν την υγιεινή διατροφή αναρτούν τα πολύχρωμα smoothies τους.

Η Ζακλίν Νέσι, επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Brown, δήλωσε ότι τα βίντεο μπορούν να ικανοποιήσουν επίσης τη φυσική περιέργεια κάποιου. Ωστόσο μπορεί να κάνουν τους νέους να νιώσουν χειρότερα.

«Γνωρίζουμε από την έρευνα ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι πολύ πιο επιρρεπείς σε αυτές τις αρνητικές συγκρίσεις και ως αποτέλεσμα αισθάνονται άσχημα για τον εαυτό τους», δήλωσε η Νέσι.

Η ίδια και άλλοι καθηγητές ψυχιατρικής έχουν διαπιστώσει ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες που συγκρίνουν συχνά τον εαυτό τους με τους άλλους στο διαδίκτυο είναι πιο πιθανό εμφανίσουν στο μέλλον συμπτώματα κατάθλιψης.

Ωστόσο η «γοητεία της παρακολούθησης» δεν είναι καινούργια.

Η Μπρουκ Έριν Ντάφι, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Cornell, δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα βίντεο ήρθαν και αντικατέστησαν τις δίαιτες και τα προγράμματα γυμναστικής που κάποτε αντιγράφαμε από τα περιοδικά lifestyle.

Είναι μια προσπάθεια να «δημιουργήσει κάποιος μία ρουτίνα στη ζωή του, η οποία μπορεί να μοιάζει απρόβλεπτη και χαοτική», δήλωσε η Ντάφι.

Την ίδια ώρα ειδικοί μελετητές των βίντεο στο TikTok τονίζουν πως ενδεχομένως τέτοιες τακτικές να προκαλούν προβλήματα στον ύπνο όσων τις αντιγράφουν.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να σηκώνεσαι νωρίς το πρωί, αρκεί όμως να πηγαίνεις νωρίς για ύπνο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κρεσγουέλ, καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon που έχει μελετήσει τον ύπνο.

Μήπως τα βίντεο που παρακολουθείτε σας κάνουν να νιώθετε άσχημα;

Από την άλλη, η Έμιλι Γουάινστάιν, ερευνήτρια στο Χάρβαρντ και συν-συγγραφέας του βιβλίου “Behind Their Screens: What Teens Are Facing (and Adults are Missing)”, διαπιστώνει ότι οι αντιδράσεις σε τέτοιου είδους βίντεο μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό.

Το μεγάλο ερώτημα είναι: «Πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας κάνουν να νιώθουμε απαίσια και πότε μας κάνουν να νιώθουμε καλά».

Η Γουάινσταιν δήλωσε ότι αρκετοί βλέποντας αυτά τα βίντεο μπαίνουν σε διαδικασία σύγκρισης.

«Μερικά από τα βίντεο είναι πραγματικά φιλόδοξα και εμπνευσμένα και κάποια άλλα με κάνουν να νιώθω τόσο ανεπαρκής ως μητέρα», δήλωσε η ίδια.

Πάντως ήδη ορισμένοι χρήστες έχουν αρχίσει να διακωμωδούν τις «ατελείωτες πρωινές ρουτίνες».

«Καλώς ήρθατε στην καθημερινή μου σούπερ απλή και εύκολη που σας κάνει να αισθάνεστε πως δεν κάνετε σχεδόν τίποτα το πρωί», αναφέρει στο βίντεο του ένας TikToker.

Πηγή: Washington Post