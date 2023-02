Ένα νησί της Ουαλίας έγινε το πρώτο «καταφύγιο σκοτεινού ουρανού» στην Ευρώπη

Ένα νησί στη βόρεια Ουαλία αναγνωρίστηκε επισήμως κι απέσπασε διάκριση, καθώς διαθέτει έναν από τους καλύτερους νυχτερινούς ουρανούς στον κόσμο.

Το Ynys Enlli (Bardsey Island), ανοιχτά της χερσονήσου Llŷn, έγινε η πρώτη τοποθεσία στην Ευρώπη που βραβεύεται με την πιστοποίηση International Dark Sky Sanctuary.

Το νησί καθώς και άλλα 16 μέρη στον κόσμο θεωρείται πως είναι από τα πιο σκοτεινά μέρη στη Γη.

Πολλά είναι τα μέρη της Ουαλίας που περιλαμβάνονται στη λίστα του Dark Sky, ωστόσο οι περιοχές που χαρακτηρίζονται καταφύγια είναι πολύ πιο σπάνιες και διαθέτουν αυστηρότερα κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα του νυχτερινού ουρανού.

