Mario Molina: Το doodle της Google για τον Μεξικανό χημικό

Στον Μεξικανό χημικό Mario Molina (Μάριο Μολίνα), ο οποίος συνέβαλε στην ανακάλυψη ότι οι φθοροχλωράνθρακες (CFC) μπορούν να καταστρέψουν το στρώμα του όζοντος της Γης, καθώς και στην ανακάλυψη της ύπαρξης της τρύπας του όζοντος στην Ανταρκτική, αφιερώνει η Google το σημερινό της (Κυριακή 19 Μαρτίου 2023) doodle, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννησή του.

Ο Μάριο Μολίνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 7 Οκτωβρίου 2020, τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1995 για τον ρόλο του στην επισήμανση της απειλής στο γήινο στρώμα του όζοντος από φθοροχλωράνθρακες. Υπήρξε ο πρώτος γεννημένος στο Μεξικό επιστήμονας που πήρε Βραβείο Νόμπελ Χημείας.

Good news: the ozone layer is on track to fully recover ❤️‍🩹

Mario Molina was one of the 1st scientists to discover synthetic chemicals were destroying the ozone. Learn about this Mexican researcher who helped literally save the world → https://t.co/76l5VJhCeB #GoogleDoodle pic.twitter.com/wUlgIPTzmj

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 19, 2023