Στο «σφυρί» το εμβληματικό λευκό κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το «Saturday Night Fever»

Το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα χορεύοντας στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» (Saturday Night Fever), σφραγίζοντας την ποπ κουλτούρα, βγαίνει σε δημοπρασία.

Το μονόχρωμο 3 piece κοστούμι που βγαίνει στο «σφυρί» στα τέλη του μήνα στο πλαίσιο της θεματικής πώλησης the «Hollywood: Classic & Contemporary» από τον οίκο Julien’s Auctions, αναμένεται να φτάσει την τιμή των 200.000 δολαρίων.

Στην ταινία του 1977, ο Τραβόλτα υποδύεται τον Τόνι Μανέρο, ένα νέο Ιταλο-Αμερικανό από το Μπρούκλιν που πασχίζει να ξεφύγει από την καθημερινότητα, κυριαρχώντας στην πίστα μιας τοπικής ντισκοτέκ.

