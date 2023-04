Γιατί κάποια τραγούδια μάς κολλάνε στο μυαλό

«Can’t get you out of my head» έλεγε η Κάιλι Μινόνγκ το 2001 και πράγματι το επιτυχημένο αυτό σινγκλ παιζόταν αδιάκοπα στα ραδιόφωνα και πολλοί millenials (και όχι μόνο) δεν μπορούν ακόμα να το βγάλουν από το μυαλό τους.

Μια νέα μελέτη από την Αυστραλία εξηγεί ακριβώς αυτό το φαινόμενο: να σκέφτεστε και να σιγομουρμουρίζετε ένα και μόνο τραγούδι που σας έχει «κολλήσει» στο μυαλό.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Εμερι Σούμπερτ της σχολής τεχνών και μέσων ενημέρωσης του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, τα τραγούδια αυτά μάς κολλάνε πιο εύκολα όταν είμαστε χαλαροί.

Ορισμένα από αυτά τα τραγούδια, δε, είναι πιο επιτυχημένα όχι επειδή είναι πιασάρικη η μελωδία τους, αλλά επειδή είναι επαναλαμβανόμενη με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να εξοικειώνεται με αυτά.

Οι αιτίες

Στην έρευνα που δημοσίευσε ο καθηγητής, αναφέρει ότι συνήθως μας κολλάνε τα ρεφρέν των τραγουδιών.

«Αυτό που μας τραβάει σε ένα τραγούδι είναι συνήθως κάτι που επαναλαμβάνεται στη μουσική, κυρίως δηλαδή το ρεφρέν. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το φαινόμενο του να μας “κολλάει” ένα τραγούδι ενδέχεται να μην έχει καμία σχέση με τα ίδια τα μουσικά χαρακτηριστικά, αλλά με την επανάληψη της μουσικής», επισημαίνει ο Σούμπερτ.

Ωστόσο, η επανάληψη είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες στο να μας κολλήσει ένα τραγούδι, όπως το πόσο πρόσφατα το ακούσαμε ή πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με το συγκεκριμένο είδος μουσικής.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, πρέπει να βρισκόμαστε σε κάτι που ονομάζεται «κατάσταση χαμηλής προσοχής». «Είναι γνωστή η κατάσταση αυτή και ως περιπλάνηση του νου, είναι μια κατάσταση χαλάρωσης», δήλωσε ο Schubert. «Με άλλα λόγια, αν είστε βαθιά αφοσιωμένοι στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε, αν είστε πραγματικά συγκεντρωμένοι σε μια εργασία, τότε δεν θα σας “κολλήσει” ένα τραγούδι».

Κατά τον ίδιο, η μελέτη του φαινομένου αυτού θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση ερωτημάτων σχετικά με τη συνείδηση και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και ανακαλούνται ερεθίσματα στον εγκέφαλό μας.

Στην έρευνα του Σούμπερτ, αναγνωρίζονται διαφορετικού είδους τραγούδια που μας «κολλάνε»: υπάρχουν αυτά που μας έρχονται στο μυαλό μόνο μια φορά και υπάρχουν αυτά που επαναλαμβάνονται περισσότερες φορές.

Πώς να σας «ξεκολλήσει» ένα τραγούδι

Για πολλούς, είναι ευχάριστη εμπειρία το να τους κολλάει ένα τραγούδι στο μυαλό – αλλά αυτό εύκολα αλλάζει αν το τραγούδι που μας «κόλλησε» δεν μας αρέσει. Εξάλλου, το φαινόμενο μπορεί εν μέρει να ελεγχθεί.

«Μπορεί να σας ξεκολλήσει ένα τραγούδι αν το ακούσετε ολόκληρο, αν σκεφτείτε ένα άλλο ή αν βγάλετε από το μυαλό σας συγκεκριμένα στοιχεία που σας το θυμίζουν, όπως λέξεις ή αναμνήσεις που σχετίζονται με τη μουσική ή τους στίχους», συμβουλεύει ο καθηγητής.

Σε προηγούμενη έρευνα διαπιστώθηκε ότι πέρα από το τραγούδι της Κάιλι Μινόγκ, αλλά που «κολλάνε» εύκολα στο μυαλό είναι το «Bad Romance» της Lady Gaga και το «Somebody That I Used to Know» του Gotye.

Mε πληροφορίες από Guardian

