Τι είναι το Rajio taisō που θεωρείται «ελιξίριο» μακροζωίας των Ιαπώνων

Διατροφή, υγιείς σχέσεις και θετική στάση ζωής είναι όλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μακροβιότητα, ωστόσο το ελιξίριο για μια ευτυχή και μακρά ζωή δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς σωματική άσκηση.

Κι αυτό είναι κάτι που ακολουθούν απαρεγκλίτως οι Ιάπωνες που δείχνουν τον δρόμο στη μακροημέρευση.

Οι Χέκτορ Γκαρσία και Φρανσές Μεϊρέγιες, συγγραφείς του βιβλίου «Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life», συνομίλησαν με πάνω από 100 υπέργηρους της Οκινάουα -πόλη που ανήκει στις λεγόμενες Μπλε Ζώνες, περιοχές που διαθέτουν μεγαλύτερους πληθυσμούς αιωνόβιων στον κόσμο- για να μάθουν τις καθημερινές συνήθειές τους.

«Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στο γυμναστήριο για μια ώρα την ημέρα ή να τρέχεις μαραθωνίους. Όπως μας δείχνουν οι Ιάπωνες αιωνόβιοι, αυτό που χρειάζεται, είναι να προσθέσεις κίνηση στην ημέρα σου», γράφουν οι Γκαρσία και Μιράγιες.

Στην καθημερινότητα σχεδόν όλων, με τους οποίους μίλησαν οι δύο συγγραφείς, υπάρχει το λεγόμενο Rajio taisō (ραδιοφωνικές ασκήσεις), ένα δημοφιλές είδος σωματικής δραστηριότητας μεταξύ των Ιαπώνων εδώ και πολλές δεκαετίες.

«Ακόμη και οι διαμένοντες στους οίκους ευγηρίας που επισκεφτήκαμε, αφιερώνουν τουλάχιστον πέντε λεπτά την ημέρα σ’ αυτό, παρότι κάποιοι κάνουν τις ασκήσεις από τα αναπηρικά αμαξίδια» σημειώνουν.

Το Rajio taisō, που πήρε την ονομασία του από τις ασκήσεις που μεταδίδονταν ραδιοφωνικά το 1929, εξακολουθεί να μεταδίδεται καθημερινά στις 6:30 κάθε πρωί σε έναν απο τους παλιότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς, το NHK Radio 1.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού, οι ασκήσεις είναι χαμηλής έντασης ώστε να ξεκινά όμορφα η μέρα και μπορούν να ολοκληρωθούν σε μόλις τρία λεπτά.

Στόχος του radio taiso είναι «να προωθήσει το πνεύμα της ενότητας μεταξύ των συμμετεχόντων», σύμφωνα με τους Γκαρσία και Μιράγιες που προσθέτουν πως οι ασκήσεις γίνονται συνήθως σε ομαδικά περιβάλλοντα, όπως στα σχολεία πριν χτυπήσει το κουδούνι και τις επιχειρήσεις πριν την έναρξη της βάρδιας.

«Μία από τις πιο εμβληματικές ασκήσεις του ράντιο τάισο περιλαμβάνει απλώς τη κίνηση των χεριών σε μεγάλους κύκλους. Μπορεί να φαίνεται απλό, όμως στη σύγχρονη ζωή μπορεί και να κάνουμε μέρες να σηκώσουμε τα χέρια μας πάνω από το ύψος των αυτιών μας» εξηγούν οι συγγραφείς.

Η γιόγκα και το τάι τσι είναι επίσης συνήθεις πρακτικές άσκησης για τους πιο ηλικιωμένους της Ιαπωνίας. Όμως, «αν δεν σας αρέσει η πειθαρχία, μπορείτε να επιλέξετε μια άσκηση που αγαπάτε και θα σας κάνει να κινείστε» προσθέτουν Γκαρσία και Μιράγιες.

Πηγή: CNBC

