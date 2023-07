TravelStaytion: η εταιρεία που αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη στις πολυτελείς βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ήταν περίπου πριν μια δεκαετία, όταν ένας Έλληνας επιχειρηματίας, ο Ιάσονας Αναστασίνης, μπήκε στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δίνοντας πνοή στο όραμα του για την καλλιέργεια μιας νέας αντίληψης στον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν την εμπειρία της διαμονής.

Η ιστορία της TravelStaytion, της εταιρείας που ξεκίνησε ως μια μικρή startup σε ένα γραφείο στο Λονδίνο και έχει καταφέρει στα χρόνια που μεσολάβησαν να αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς παίκτες στον κλάδο της βραχυχρόνιας ενοικίασης πολυτελών κατοικιών παγκοσμίως, έχει όλα τα συστατικά ενός εντυπωσιακού success story.

Συνδυάζοντας τις αξίες της ελληνικής φιλοξενίας με την σύγχρονη τεχνολογία και τη βαθιά κατανόηση των προτιμήσεων των ταξιδιωτών αλλά και των ιδιοκτητών, η επιχείρηση κέρδισε γρήγορα έδαφος στον κλάδο. Κεφαλαιοποιώντας την εδραίωση της στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια αγορά με ιδιαίτερα απαιτητικούς επαγγελματίες διαχειριστές ακινήτων, ανάπτυξε τη δραστηριότητά της στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, και συνέχισε με τις Η.Π.Α. και τη Λατινική Αμερική, έχοντας σήμερα συμπληρώσει ένα ξεχωριστό portfolio από 90.000 κατοικίες, σε περισσότερες από 700 περιοχές σε όλο τον κόσμο, το οποίο αυξάνεται σταθερά.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος φαίνεται να παίζει το ότι, επιλέγοντας την TravelStaytion, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το ακίνητο που του ταιριάζει μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή ακινήτων, που παρέχεται αποκλειστικά από επαγγελματίες ιδιοκτήτες και εταιρείες διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ έχει πρόσβαση σε σειρά από επαγγελματικές υπηρεσίες που εγγυώνται μια υψηλού επιπέδου εμπειρία.

Πρόκειται για ολόκληρα και πολυτελή καταλύματα, τα οποία πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας, αφού η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες. Τόσο σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις κατοικίες (όπως πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, υψηλής ποιότητας κλινοσκεπάσματα) όσο και στις επαγγελματικές υπηρεσίες που συνοδεύουν τη διαμονή (όπως οι μεταφορές, η εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία όποτε και αν κριθεί απαραίτητο, σέρβις στις κρατήσεις, σχεδιασμός εμπειριών κ.α.). Κάπως έτσι η TravelStaytion έχει καταφέρει να προσελκύσει απαιτητικούς ταξιδιώτες που αναζητούν εκλεπτυσμένες, εξατομικευμένες και αξέχαστες διαμονές, αλλά και την εμπιστοσύνη των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων.

Η συνεργασία με τον Όμιλο Marriott

Το 2020 η εταιρεία εξασφάλισε συνεργασία με την Homes & Villas by Marriott Bonvoy, φέρνοντας στο τραπέζι έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο ηγέτη στον κλάδο της φιλοξενίας. Η συνεργασία αυτή ενδυναμώνει τη θέση της TravelStaytion στον τομέα και ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη και επέκταση, αφού ακόμα μεγαλύτερο και ποιοτικότερο ταξιδιωτικό κοινό πλέον μπορεί να εμπιστευτεί την υψηλού επιπέδου φιλοξενία και τα πολυτελή καταλύματα της TravelStaytion, εξασφαλίζοντας παράλληλα την σφραγίδα αξιοπιστίας και ποιότητας που παρέχει ο όμιλος Marriott.

Αυτή η στρατηγική συμμαχία επιτρέπει στους διαχειριστές βραχυχρόνιας μίσθωσης και ιδιοκτήτες ακινήτων που συνεργάζονται με την TravelStaytion να αξιοποιήσουν την πελατειακή βάση της Homes & Villas by Marriott Bonvoy, ενισχύοντας παράλληλα την παγκόσμια εμβέλεια της ελληνικής επιχείρησης και αποδεικνύοντας με έναν ακόμη τρόπο ότι η TravelStaytion είναι η ιδανική επιλογή για τους ταξιδιώτες πολυτελείας σε όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση στην Αθήνα και το άνοιγμα στην ελληνική αγορά

Οι δύο εταιρείες είχαν πρόσφατα την ευκαιρία να αναπτύξουν στους Έλληνες επαγγελματίες του κλάδου τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους, σε μια επιτυχημένη εκδήλωση που οργάνωσαν από κοινού στην Αθήνα, με γενικό τίτλο “Capitalise the Growth of Vacation Rentals in Greece”, η οποία προκάλεσε αίσθηση στον κλάδο, καθώς προσέφερε μια πλατφόρμα για την εποικοδομητική διασύνδεση μεταξύ του τομέα των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα και των πρωταγωνιστών του τουριστικού και κτηματομεσιτικού τομέα, που λείπει από την αγορά.

Στην εκδήλωση, η Veronica Rivas, Director Development στην Homes & Villas by Marriott Bonvoy, εξήγησε πως μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 182 εκατομμύρια μέλη του προγράμματος ταξιδιού Marriott Bonvoy αλλά και να έχουν πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού πάνω από το 76% των κρατήσεων στην ελληνική αγορά μέσω της πλατφόρμας προέρχονται από ταξιδιώτες από τις Η.Π.Α..

Ήδη, μέχρι σήμερα, περισσότερα από 5.000 ακίνητα διοχετεύονται στην πλατφόρμα της Homes & Villas by Marriott Bonvoy μετά από επαλήθευση και κατηγοριοποίηση από την TravelStaytion.

Η εκδήλωση αυτή επιπλέον, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της TravelStaytion ως μια επιχείρηση που, ενώ είναι ηγέτης στον παγκόσμιο χάρτη βραχυχρόνιων μισθώσεων, παράλληλα είναι μια εταιρεία που μιλάει ελληνικά και εστιάζει στην Ελλάδα, φιλοξένησε και σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς.

Ένας από τους διεθνείς ομιλητές ήταν ο James Kinnersly, στέλεχος της σημαντικής εταιρείας παροχής ολοκληρωμένων δεδομένων και αναλύσεων για τις μισθώσεις διακοπών AirDNA. Ο κ. Kinnersly μοιράστηκε πολύτιμα στοιχεία για την ελληνική αγορά. Ενδεικτικά, η Ελλάδα κατά τη high season από το 2019 στο 2022 παρουσίασε αύξηση στη ζήτηση σε διανυκτερεύσεις κατά 20%, και με ακόμα μεγαλύτερη αυξητική τάση έχει ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η αγορά των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης παραμένει μια αγορά με υψηλή εποχικότητα αλλά η πληρότητα κατά το 2022 παρουσίασε συνολικά αύξηση καθ όλη τη διάρκεια του έτους, σε σχέση με αυτή του 2019. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την high season η πληρότητα το 2019 ξεπερνούσε οριακά το 50% ενώ το αντίστοιχο διάστημα το 2022, η πληρότητα προσέγγισε το 80%. Επίσης, η μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτηση παρατηρείται σε ακίνητα προς μίσθωση κατά σειρά στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Οι παρατηρήσεις του έμπειρου στελέχους τράβηξαν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, όπως και οι τοποθετήσεις στο πάνελ που ακολούθησε, το οποίο συντόνισε ο Ιάσονας Αναστασίνης. Η Associate Director της BARNES Greece, Κατερίνα Μητσοτάκη, εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σημείο αναφοράς για τα ακίνητα, λόγω των συνθηκών της ζήτησης και των νομοθετικών πλαισίων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Η κ. Μητσοτάκη ανέφερε επίσης ότι το επενδυτικό κεφάλαιο που έχει εισρεύσει στη χώρα στον τομέα των ακινήτων, έφερε σημαντικές αποδόσεις είτε σε μικρά και μεσαία ακίνητα σε αστικές περιοχές, όπως το Παγκράτι, είτε σε μεγάλα ακίνητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OLIAROS SA, Ιάσονας Τσάκωνας, μεταξύ άλλων εξήγησε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση επηρεάζει και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις των ακινήτων που προορίζονται για εκμετάλλευση, ενώ αναφέρθηκε στην εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση των ακινήτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διάλογο των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να καταρτίζεται στρατηγική ανάπτυξης για κάθε περιοχής. Ο διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece) Στάθης Καρόπουλος, αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα για τη ρύθμιση της αγοράς των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως τόνισε, ορισμένες από αυτές, όπως το Αριθμητήριο Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α.), αποτελούν βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο συνιδρυτής της Bill & John Developments, Βασίλης Βασιλειάδης, ανέπτυξε τις συνθήκες της επαγγελματικής βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στην Ελλάδα.

Συνολικά, στην εκδήλωση οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις εφαρμοσμένες αρχές, μεθόδους και πρακτικές λειτουργίας της TravelStaytion και τα υψηλά standards της εταιρείας που οδήγησαν στην συνεργασία με τον κορυφαίο στον τουριστικό κλάδο Όμιλο Marriott. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πρώτη του είδους της εκδήλωση που έφερε σε επαφή τους βασικότερους παίκτες στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μπήκαν έτσι οι βάσεις για εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία που είναι απαραίτητος για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς.