Βρετανία: «Βαρετό» το χριστουγεννιάτικο γεύμα του Καρόλου, λέει ο πρώην σεφ του Παλατιού

Το γεύμα των Χριστουγέννων του βασιλιά Καρόλου Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου αποκαλύφθηκε – και ακόμη και ο πρώην σεφ του Παλατιού δεν εντυπωσιάζεται από αυτά που περιλαμβάνονται στο μενού.

Ο Ντάρεν ΜακΓκρέιντι, σεφ από το Νοτιγχαμσάιρ της Αγγλίας που κάποτε μαγείρευε για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, μίλησε για την παράδοση των εορτών σε μια νέα συνέντευξη.

Η οικογένεια συνηθίζει να περνά τις γιορτές στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της Αγγλίας κάθε χρόνο.

Royal Family chef reveals ‘boring’ Christmas Day meal loved by the Queen and King Charles. 🎄👑🍽️👨🏼‍🍳#RoyalFamily #Christmas #QueenElizabeth #royals #kingCharles pic.twitter.com/8e4PdygKqR

— SurreyLive (@surreylive) November 30, 2022