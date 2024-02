Μαθητές και εκπαιδευτικοί διασχίζουν την πύλη της Τεχνητής Νοημοσύνης με πλοηγό το Generation Next

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ξέρεις ποιο είναι το μονοπάτι και στο να βαδίζεις αυτό το μονοπάτι» εξομολογείται ο Μορφέας, ένας κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας The Matrix. Ένα μονοπάτι που το 2024 ξεπερνάει τα φυσικά όρια και εκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο μιας υπερσύγχρονης τεχνολογίας, απαιτώντας από εμάς να είμαστε τουλάχιστον υποψιασμένοι και πολύ καλά προετοιμασμένοι.

Το Ίδρυμα Vodafone, με το βλέμμα στο μέλλον και την έγνοια στο παρόν, κατανοεί πολύ καλά ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν. Και το αποδεικνύει έμπρακτα εμπλουτίζοντας το ήδη πολυδιάστατο πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next με μια νέα εκπαιδευτική ενότητα Learn, εκείνη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η οποία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα STEM που συνδυάζει τις επιστήμες της τεχνολογίας με τους μαθηματικούς αλγόριθμους, παράγοντας αυτόματα προγραμματιζόμενες μηχανικές λειτουργίες και εφαρμογές. Χάρη στη νέα ενότητα AI του προγράμματος Generation Next, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε εργαλεία και εκπαιδευτικούς οδηγούς που θα βοηθούν έμπρακτα στην κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πειραματισμοί, κατασκευές και διαδραστικά παιχνίδια είναι μερικά από τα μέσα που θα εξοικειώσουν μικρούς και μεγάλους με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι, μέσα από τη διασκέδαση και το παιχνίδι, ο κόσμος των ρομπότ, των αλγορίθμων και των αυτοματισμών γίνεται πιο οικείος, ξεκλειδώνει νέες δυνατότητες και μας βοηθάει να ανακαλύψουμε νέους τρόπους σκέψης, οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας.

Σε ταινίες και σειρές μας συναρπάζει, και ενίοτε μας συγκινεί, το να παρακολουθούμε εξωγήινους να γίνονται φίλοι με μικρά παιδιά ή άυλα ολογράμματα να συνομιλούν με ενήλικες. Στην αληθινή ζωή, όμως, το καινούργιο συνήθως μας τρομάζει. Οι καινοτομίες μάς είναι ανοίκειες γιατί μάς είναι ξένες. Παρ’ όλα αυτά, οι νέοι και οι νέες της χώρας μας ανήκουν σε έναν παγκόσμιο χάρτη όπου οι τεχνολογίες εξελίσσονται και διασπείρονται με ταχύτητα φωτός. Η νέα γενιά, λοιπόν, πρέπει να τολμήσει να μπει μέσα στις εξελίξεις και να σταθεί όρθια στα πόδια της χωρίς να παρασυρθεί από τον χείμαρρο της καινοτομίας. Για αυτό και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone είναι εξαιρετικά σημαντικό: γιατί αποτελεί μια πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που ήδη ξέρουμε και σε αυτό που μας περιμένει.

Η νέα εκπαιδευτική ενότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνει σε όλους και όλες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τι σημαίνει να χρησιμοποιείς την Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελός σου- πάντα μέσα από πρωτότυπες προτάσεις που ικανοποιούν διαφορετικές κλίσεις και ενδιαφέροντα. Ένα σύστημα πυρανίχνευσης που εντοπίζει φλόγες και προειδοποιεί για τυχόν φωτιές, ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης που διαχωρίζει τα είδη απορριμμάτων διευκολύνοντας τη σωστή κατανομή τους ή και μια εφαρμογή υγείας που ανιχνεύει ανησυχητικά συμπτώματα και προλαμβάνει ασθένειες, όλα είναι λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα με οδηγό τον άνθρωπο. Και σε αυτήν ακριβώς την καλή συνεργασία του ανθρώπου με τις «μηχανές» στοχεύει το πρόγραμμα Generation Next, γνωρίζοντας πως η ορθή, συνειδητή και ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών έχει τα θεμέλιά της στη σωστή εκπαίδευση.

Χάρη, λοιπόν, στον διαδραστικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του, ανοιχτού σε όλους και όλες, Generation Next, η μάθηση κάνει ένα βήμα παραπέρα: κόντρα σε μια στείρα και βαρετή αποστήθιση, οι εκπαιδευτικοί, και κατά συνέπεια και οι μαθητές και μαθήτριές τους, αποκτούν ψηφιακές γνώσεις και εξοικειώνονται με STEM εργαλεία. Μια διασκεδαστική εμπειρία που φέρνει έμπρακτα τα άλλοτε απροσέγγιστα ψηφιακά μέσα στα ανθρώπινα μέτρα.

Το μέλλον, επομένως, δεν είναι τόσο μακρινό όσο το φανταζόμαστε. Για την ακρίβεια, βρίσκεται στο παρόν. Σε ένα παρόν όπου είναι ευθύνη όλων μας να παρέχουμε στη νέα γενιά τις ευκαιρίες και τα εφόδια που θα την προετοιμάσουν για αυτόν τον κόσμο των ασταμάτητων αλλαγών και του έντονου ανταγωνισμού.

Ζούμε σε μια μεταβατική εποχή όπου πολλοί τομείς φαίνεται να μετασχηματίζονται. Αν κάποια υπολογιστικά συστήματα και εφαρμογές δεν έχουν ήδη εντάξει την Τεχνητή Νοημοσύνη στη λειτουργία τους είναι απλώς θέμα χρόνου να το κάνουν. Είναι συνεπώς κρίσιμο να αντιμετωπιστεί το ΑΙ ως μια απαραίτητη εκπαιδευτική ενότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος στο μονοπάτι των παιδιών προς το μέλλον. Ένα μονοπάτι, το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες της χώρας μας θα χρειαστεί όχι μόνο να ξέρουν ποιο είναι αλλά και να ξέρουν πώς να το βαδίσουν με ασφάλεια, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους και διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο με την τεχνολογία στα χέρια και το μέρος τους.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To Generation Next είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Αξίζει να αναφερθεί πως το Πρόγραμμα Generation Next έχει λάβει την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Συγκεκριμένα, υπό την έγκριση τελεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα, ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next που υλοποιείται και τη φετινή σχολική χρονιά καθώς και τα δωρεάν εξωσχολικά εργαστήρια STEM που υλοποιούνται σε απομακρυσμένες ή αποκεντρωμένες περιοχές της χώρας μας.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.