Με την τεχνολογία στα χέρια των νέων, το κοινό καλό γίνεται πράξη

Οι νέοι και οι νέες του σήμερα ζουν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Ας φανταστούμε τη ζωή τους σαν ένα περιπετειώδες ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου συναντούν εμπόδια και προβλήματα που καλούνται να λύσουν, μικρά και μεγάλα βουνά που πρέπει διασχίσουν. Για να τα ξεπεράσουν χρειάζονται εφόδια όπως εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και- το σημαντικότερο- ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά.

Το Ίδρυμα Vodafone με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next προσφέρει τη δυνατότητα στη νέα γενιά να εξοικειωθεί και να πειραματιστεί με τις νέες τεχνολογίες ώστε να ζήσει η ίδια στην πράξη το τι σημαίνει να παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου και να βρίσκεις λύσεις σε προβλήματα που σε αφορούν. Μαθητές και μαθήτριες- υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους- έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσα από τη STEM εκπaιδευτική εμπειρία (Science, Technology, Engineering, Mathematics) υλοποιώντας ιδέες που διαφορετικά θα έμεναν απλώς στο χαρτί. Χάρη σε διαφορετικές ενότητες όπως η Discover, η Learn, η Create και ο Διαγωνισμός, τα παιδιά μαθαίνουν δημιουργώντας και διεκδικούν έμπρακτα ένα καλύτερο μέλλον.

Ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον όμως, προϋποθέτει την ενασχόληση με αυτό. Δεν είναι τυχαίο που μία από τις πέντε θεματικές του Διαγωνισμού του Generation Next είναι το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί άλλωστε έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ιδρύματος Vodafone. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από ποτέ, το Ίδρυμα Vodafone ενισχύει τον σκοπό της με δράσεις όπως το πρόγραμμα Generation Next.

Το 2023 χαρακτηρίστηκε ως το πιο θερμό έτος από τότε που έχουμε στη διάθεσή μας μετεωρολογικά στοιχεία. Έτσι και το 2024 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο θερμά έτη από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και σήμερα- με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς να καταγράφονται ως οι πιο ζεστοί μήνες παγκοσμίως στη σύγχρονη ιστορία. Σε αυτές τις συνθήκες, τα δάση μας είναι πιο ευάλωτα από ποτέ και μια βασική προτεραιότητα για το καλό της χώρας αλλά και του πλανήτη μας θα έπρεπε να είναι η προστασία τους.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, πώς μπορούν κάποια παιδιά να βρουν τη λύση σε αυτήν την απειλή; Δεν είναι ούτε πυροσβέστες, ούτε περιβαλλοντολόγοι, αλλά ούτε και δασονόμοι. Μπορούν άραγε να γίνουν υπερασπιστές της φύσης και σύγχρονοι Ρομπέν των Δασών;

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Αλμυρού και πρώτοι νικητές του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Generation Next, Αποστόλης Δρόλιας, Γιώργος Καλόγηρος και Αλέξανδρος Τσαμπίρας σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους Δημήτρη Μαμούρα, κατέληξαν σε μια έξυπνη λύση μικρής κλίμακας αλλά σπουδαίας σημασίας: κατασκεύασαν ένα προηγμένο σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για να τοποθετηθεί στο δάσος Κουρί της περιοχής τους, το οποίο είναι εξαιρετικά ευπρόσβλητο σε πυρκαγιές λόγω του ηπειρωτικού του κλίματος. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν διάνα στον απώτερο στόχο τους, αυτόν της πρόληψης. Το πλάνο διάσωσης μιας ευρύτερης περιοχής ξεκινάει τοπικά και συγκεκριμένα μέσα από την ορθή διαχείριση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών.

Τι συμβαίνει όμως όταν οι νέοι και οι νέες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα που όμως συνδέεται άμεσα με την τροφή μας, όπως αυτό της λειψυδρίας που προκύπτει από τη συμβατική καλλιέργεια; Μπορεί μια ομάδα εφήβων να τα βάλει με τη γεωργία όπως την ξέρουμε; Το μόνο που χρειάζεται είναι η πρόσβαση στα μέσα και τις πληροφορίες που θα τη βοηθήσουν να υλοποιήσει τη λύση όπως τη φαντάστηκε.

Η δεύτερη νικήτρια ομάδα του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Generation Next “Robot Feelings”, αποτελούμενη από τους μαθητές Εμμανουήλ Γιατράκη και Γιώργο Τάλζι και τον καθηγητή τους Αριστείδη Τσιατούχα από το 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης, αξιοποίησε τις δυνατότητες που της πρόσφερε το Generation Next και κατασκεύασε ένα θερμοκήπιο υδροπονίας με αυτοματισμούς και επικοινωνία WiFi, το οποίο καταναλώνει έως και 90% λιγότερο νερό συγκριτικά με τη συμβατική καλλιέργεια ενώ μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μπαλκόνι διαμερίσματος, ταράτσα πολυκατοικίας ή σχολείο. Αυτό το «οικιακό» θερμοκήπιο αποτελεί μια μικρογραφία του πώς λειτουργεί το υδροπονικό σύστημα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ανεξαρτήτως ποιότητας και γονιμότητας του εδάφους, χωρίς να απαιτεί να καταστραφεί δασική έκταση ώστε να είναι καλλιεργήσιμη. Ξεκινώντας από τον μικρόκοσμο του σπιτιού μας, εκπαιδευόμαστε σε βιώσιμες πρακτικές που μπορούν σταδιακά να αλλάξουν μέχρι και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στη γη. Οι μικρές αλλαγές οδηγούν στις μεγάλες, αρκεί να είναι συστηματικές, μεθοδευμένες και επιστημονικά αποδεδειγμένες.

Χάρη λοιπόν στις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, τα βουνά που συναντούν στο ταξίδι τους οι νέοι και οι νέες μπορούν να γίνουν προσπελάσιμα. Ο παλμός του Προγράμματος Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone είναι η νέα γενιά που τολμά να ανέβει στις κορυφές για να δει τον κόσμο με άλλο βλέμμα και να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Το μόνο που χρειάζεται είναι η πρόσβαση στα κατάλληλα ψηφιακά και τεχνολογικά μέσα και η ευκαιρία για πράξη. Και το Generation Next της τα δίνει και τα δύο απλόχερα.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To Generation Next είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Αξίζει να αναφερθεί πως το Πρόγραμμα Generation Next έχει λάβει την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Συγκεκριμένα, υπό την έγκριση τελεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα, ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next που υλοποιείται και τη φετινή σχολική χρονιά καθώς και τα δωρεάν εξωσχολικά εργαστήρια STEM που υλοποιούνται σε απομακρυσμένες ή αποκεντρωμένες περιοχές της χώρας μας.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.