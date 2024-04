Ζήσε τη μαγεία του τελικού των τελικών!

Και κάπως έτσι, φτάσαμε αισίως στα προημιτελικά της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Ευρώπης για φέτος. Οι μονομάχοι αυτή τη στιγμή είναι οκτώ (Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Παρί Σεν Ζερμέν), ενώ την 1η Ιουνίου του 2024 θα έχουν μείνει μόλις δύο. Μέσα σε κάτι λιγότερο από δύο ώρες, λοιπόν, θα πρέπει να αποδείξουν γιατί βρίσκονται εκεί διεκδικώντας το πολυπόθητο τρόπαιο. Όσο για το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός; Το στάδιο Γούεμπλεϊ δε θα ήταν άδικο να πούμε ότι είναι μάλλον το πιο εμβληματικό ποδοσφαιρικό γήπεδο της Γηραιάς Ηπείρου.

Ιδανικό μέρος, δηλαδή, για κάθε πιστό Έλληνα ποδοσφαιρόφιλο. Ειλικρινά, ποιος δε θα ήθελε να δει αυτόν τον αγώνα από κοντά; Τώρα, λοιπόν, και καθώς πλησιάζουμε σε αυτήν την τόσο σημαντική ημερομηνία, η Εθνική Τράπεζα σε αποκλειστικότητα με τη Mastercard, σας δίνουν την ευκαιρία να τη ζήσετε από κοντά.

Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό; Κάνοντας χρήση των πιστωτικών καρτών Mastercard® ή της κάρτας Dual* της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές συναλλαγές σας (από 19 Μαρτίου έως και τις 21 Απριλίου) μπαίνετε στην κλήρωση και μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για να βιώσετε το πάθος, την αγωνία, τις τακτικές, τις στρατηγικές, τις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές αλλά και τη μαγεία που μόνο ο τελικός του UEFA Champions League μπορεί να σας προσφέρει.

Θα πρέπει μάλιστα να τονίσουμε ότι κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί και με μία συμμετοχή στην κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν τρεις τυχεροί. Όσο πιο πολλές οι συναλλαγές, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να είστε τυχεροί!

Μία ολοκληρωμένη εμπειρία

Η μαγεία όμως δε σταματά εδώ, αφού στο εισιτήριο του αγώνα περιλαμβάνονται οι πτήσεις από και προς Αγγλία, οι εσωτερικές μετακινήσεις καθώς και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο του Λονδίνου. Μάλιστα, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο τέλος του αγώνα, ένα δώρο έκπληξη σας περιμένει για να σας θυμίζει για πάντα την ανεπανάληπτη αυτή εμπειρία.

Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στην κλήρωση για το εισιτήριό στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, χρησιμοποίησε στις καθημερινές συναλλαγές την πιστωτική σας κάρτα Mastercard ή την κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα. Όχι, απλά δε θα χάσετε αλλά είναι πιθανό να κάνετε και ένα όνειρό σας πραγματικότητα.

Τι συμβαίνει όμως αν δεν έχετε πιστωτική κάρτα Mastercard® ή κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα; Τότε, πολύ απλά, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας για να την αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα μέσω του Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την κάρτα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Έτσι, οι πιστωτικές κάρτες Mastercard® Silver, Gold, Black και η κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα είναι εδώ για να σας προσφέρουν ευελιξία στις συναλλαγές σου, ασφάλιση σε κάθε σου ταξίδι, διαχείριση σε on line περιβάλλον και, βέβαια, προσωπική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου.

Επίσης, σε κάθε σας αγορά κερδίζετε πόντους από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, που μπορείτε να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ, σε πάνω από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ή με άλλα λόγια: να πληρώσετε έτσι λιγότερο ή ακόμα και καθόλου!

Ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League σε καλεί να ζήσετε τη μαγεία του από κοντά. Τώρα, δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ίσως, το εισιτήριο για αυτόν να βρίσκεται μία απλή τραπεζική συναλλαγή μακριά…

*Αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας.

[Τα εισιτήρια αποτελούν προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League]

