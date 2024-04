Φέτος το Πάσχα σημαίνει… Κέρκυρα!

Τα Divani Collection Hotels για άλλη μια χρονιά σας προετοιμάζουν για μια ξεχωριστή πασχαλινή εμπειρία με φίλους ή με την οικογένειά σας. Προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία στα 66 χρόνια λειτουργίας τους, πολυτέλεια και ποιότητα υπηρεσιών, αλλά και μοναδικούς προορισμούς, σας παρέχουν επιλογές όπως κι αν θέλετε να περάσετε τις γιορτές. Το ελληνορθόδοξο Πάσχα στην Κέρκυρα είναι μια εμπειρία που πρέπει κανείς να τη ζήσει και να τη μοιραστεί, μιας και τα συνδυάζει όλα: μοναδικά έθιμα, φιλαρμονικές μπάντες, γραφικά στενά και μια συναρπαστική φύση. Φέτος όμως έχετε ακόμα περισσότερους λόγους για να γιορτάσετε εκεί: το πλήρως ανανεωμένο Divani Corfu Palace!

Ζήστε τη νέα εμπειρία Divani στο Divani Corfu Palace με

– νέα κατηγορία δωματίων Executive & Executive with pool view μοντέρνα, ευρύχωρα, με μίνιμαλ σχεδιασμό

– νέα κατηγορία δωματίων Superior & Superior with garden access πλήρως ανακαινισμένα με κομψό design

– νέες σουίτες Executive & Superior.

– ολικός ανασχεδιασμός εξωτερικών χώρων η πισίνα και ο περιβάλλων χώρος ανακατασκευάστηκαν, διευρύνθηκαν και θα αποτελέσουν το νέο σημείο αναφοράς σας

– το dining ξανασχεδιάστηκε το Blue Bar δίπλα από την πισίνα και το Ambrosia Restaurant θα σας ξανασυστηθούν

Σε απόσταση μόλις 3 χλμ. από το κέντρο της πόλης, στον κατάφυτο λόφο Κανόνι με απρόσκοπτη θέα προς τη λιμνοθάλασσα και μόλις 1,5 χλμ. από το εμβληματικό παλάτι και την παραλία του Μον Ρεπό, το Divani Corfu Palace υποδέχεται το Πάσχα παρουσιάζοντας τη νέα εμπειρία Divani. Με νέες κατηγορίες δωματίων, ολικά ανασχεδιασμένους εξωτερικούς χώρους καθώς και εστιατόρια/μπαρ, το ξενοδοχείο του ιστορικού Ομίλου Διβάνη επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στους επισκέπτες. Εορταστικά γεύματα και δρώμενα, προτάσεις για δραστηριότητες, καθώς και ειδικές υπηρεσίες για οικογένειες, είναι μόνο μερικές από αυτές.

Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε και σε άλλους προορισμούς Divani, είτε στα κατανυκτικά Μετέωρα και το Divani Meteora Hotel, είτε στην κοσμοπολίτικη Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Divani Apollon Palace & Thalasso, για ένα πραγματικά θεϊκό Πάσχα.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: www.divanis.com

Σχετικά με τον Όμιλο Διβάνη

Ο Όμιλος Διβάνη ηγείται της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα από το 1958, έχοντας στην κατοχή του 7 πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα, τα Μετέωρα, τη Λάρισα και την Κέρκυρα, ανταγωνιζόμενος διεθνή brands στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Με πορεία 65 ετών και γνώμονα τη διαρκή ανανέωση και καινοτομία, φημίζεται για τις υπηρεσίες 5* του, καθώς και την φιλόξενη ατμόσφαιρά του, διακρίσεις για τις οποίες έχει κερδίσει διεθνή και εθνικά βραβεία (μεταξύ των οποίων ως το Καλύτερο Hotel Brand στη χώρα). Ως ο πιο ιστορικός ξενοδοχειακός Όμιλος της Ελλάδας, το όνομα «Διβάνης» έχει καταστεί συνώνυμο με την premium φιλοξενία στη χώρα, χάρη στο εξαιρετικό επίπεδο των υπηρεσιών του, τις πρωτοποριακές ιδέες που διαχρονικά εισάγει στον τουριστικό κλάδο, αλλά και το φημισμένα «οικογενειακό» ύφος του.

Τα Divani Collection Hotels με το Divani DISCOVERY συμμετέχουν στο GHA DISCOVERY, το μεγαλύτερο παγκοσμίως πρόγραμμα πιστότητας ανάμεσα σε ανεξάρτητα hotel brands (40+), προσφέροντας μοναδική επιβράβευση και εμπειρίες στα μέλη του σε περισσότερες από 100 χώρες. Ανάμεσα στα καίρια οφέλη του προγράμματος είναι ένα νέο εικονικό νόμισμα με το οποίο τα μέλη μπορούν πολύ εύκολα να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν DISCOVERY Dollars (D$), ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες και προσφορές από τη στιγμή της εγγραφής τους, ανεξαρτήτως διαμονής. Για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος, το GHA DISCOVERY διακρίθηκε στα Freddie Awards, κερδίζοντας το βραβείο Best Up-and-Coming Hotel Loyalty Program σε Ευρώπη/Αφρική αλλά και σε Μέση Ανατολή/Ασία, ενώ πέρασε στους φιναλίστ σε αρκετές κατηγορίες, όπως το Best Elite Program. Επιπλέον, βραβεύτηκε και στα International Loyalty Awards 2023, κερδίζοντας στις κορυφαίες κατηγορίες Loyalty Redefined και Best Loyalty Initiative within Travel.

W: divanis.com

FB: Divani Collection Hotels

IG: Divani Collection Hotels

LinkedIn: Divani Collection Hotels