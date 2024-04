Φέτος το Πάσχα Go For More

Παιχνίδια και δώρα για τα παιδιά ή τα βαφτιστήρια σας; Προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης και αθλητικά είδη για να είστε σε φόρμα; Καύσιμα και αεροπορικά εισιτήρια για τις πασχαλινές αποδράσεις και προϊόντα για το τραπέζι της Λαμπρής; Και το φετινό Πάσχα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και να κερδίσετε έως και το 10% της αξίας των συναλλαγών σας σε Go For More πόντους.

Μέχρι τις 4 Μαΐου, μέσα από τη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με επιλεγμένες επιχειρήσεις μπορείτε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες τις δικές σας και των αγαπημένων σας και να σχεδιάσετε ένα αξέχαστο Πάσχα, ενώ ταυτόχρονα να επωφειληθείτε των προσφορών, κερδίζοντας Go For More πόντους.

Στα παιχνιδάδικα Μουστάκας θα βρείτε αμέτρητες επιλογές σε λαμπάδες και παιχνίδια για τα παιδιά και τα βαφτιστήρια σας. Είτε επιλέξετε να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα Μουστάκας είτε κάνετε online τις αγορές σας μέσω του moustakastoys.gr, με κάθε σας αγορά με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε το 10% της αξίας της σε Go For More πόντους.

Αν αποφασίσατε στις φετινές πασχαλινές αργίες να προσφέρετε στον εαυτό σας φροντίδα με προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης, θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα επιλογών στα καταστήματα Hondos Center και στο hondoscenter.com. Αν επίσης θέλετε να κρατηθείτε σε φόρμα και να διατηρήσετε τη φυσική σας κατάσταση, μοδάτα αθλητικά είδη και αξεσουάρ θα βρείτε στα καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Για όλες τις αγορές που θα κάνετε στα Hondos Center και στα Intersport, είτε σε φυσικό κατάστημα είτε online, κερδίζετε σε Go For More πόντους το 10% της αξίας των συναλλαγών που θα πραγματοποιήσετε με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής.

Go For More και στις αποδράσεις

Όσοι από εσάς έχετε σχεδιάσει να εγκαταλείψετε την πόλη το φετινό Πάσχα, σε επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων της ΕΛΙΝ μπορείτε να γεμίσετε το ρεζερβουάρ για τις πασχαλινές σας εξορμήσεις και να κερδίσετε το 5% της αξίας των συναλλαγών σας σε Go For More πόντους, ενώ με 5% σας επιβραβεύει το Go For More της Εθνικής Τράπεζας και στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πιστωτικές κάρτες της για την αγορά εισιτηρίου της Aegean και της Olympic Air ή πληρώσετε πρόσθετες υπηρεσίες όπως επιλογή θέσης, fast track και αποσκευές.

Και φυσικά, η Εθνική Τράπεζα σας βοηθά να στρώσετε το πιο πλούσιο γιορτινό τραπέζι και να περιποιηθείτε τους καλεσμένους σας με ποιοτικά προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Με κάθε αγορά έως τις 4 Μαΐου στα σούπερ μάρκετ Μασούτης ή στο masoutis.gr επωφελείστε με κέρδος 5% της αξίας των αγορών σας σε Go For More πόντους, με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές επισκεφθείτε το nbg.gr