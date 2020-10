Το Mondeo περνά στην ηλεκτρική εποχή

Η Ford αντικαθιστά τις εκδόσεις βενζίνης με υβριδικές ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πελατών.

Η Ford ανακοινώνει ότι σταματά την κατασκευή εκδόσεων του Mondeο με βενζινοκινητήρες, που πλέον αντικαθίστανται στο 100% από πλήρως υβριδικά συστήματα κίνησης.

Το Mondeo Hybrid προσφέρει δυνατότητα αμιγούς ηλεκτροκίνησης χωρίς να χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η τεχνολογία των πλήρως υβριδικών συστημάτων κίνησης είναι από τις λύσεις που βοηθούν τους πελάτες Ford να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση και απευθύνονται σε όσους επιθυμούν πιο αθόρυβη και οικονομική λειτουργία, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο εξωτερικό σημείο φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά.

Το Mondeo Hybrid αύξησε το μερίδιό του στις συνολικές πωλήσεις του μοντέλου κατά 25% στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών της χρονιάς σε σύγκριση με ολόκληρο το 2019, επίδοση που ισοδυναμεί σε πάνω από το ένα τρίτο των Mondeo που διατέθηκαν στο σύνολο.

Αντίστοιχα, η δημοτικότητα του Mondeo Hybrid αυξήθηκε πάνω από 50% στη Μ. Βρετανία και περισσότερο από 40% στην Ιταλία, όπου το 75% των αγοραστών επέλεξε την υβριδική έκδοση το πρώτο επτάμηνο του 2020.

Πέρσι, η Ford διεύρυνε την οικογένεια Mondeo Hybrid λανσάροντας το πρώτο στέισον βάγκον μοντέλο με υβριδικό σύστημα κίνησης καθώς και το Mondeo Hybrid ST-Line με σπορ σχεδιασμό εμπνευσμένο από τη Ford Performance, πλέον της κομψής έκδοσης Titanium και του πολυτελούς Vignale.

Όσοι σκοπεύουν να αγοράσουν το Mondeo στις 4θυρες και στέισον βάγκον εκδόσεις θα μπορούν τώρα να επιλέξουν ένα αποδοτικό, πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης ή ένα 2λιτρο ντίζελ κινητήρα της οικογένειας EcoBlue.

«Η πλήρης αντικατάσταση της παραγωγής των βενζινοκίνητων Mondeo με αμιγώς υβριδικά μοντέλα είναι ένα ακόμα μεγάλο βήμα στο ταξίδι εξηλεκτρισμού της Ford» δήλωσε ο Roelant de Waard, vice president, Marketing, Sales & Service, Ford Ευρώπης. «Για πελάτες που διανύουν λιγότερο από 20.000 km το χρόνο, το Mondeo Hybrid είναι μία έξυπνη επιλογή, πιο συμφέρουσα από την πετρελαιοκίνητη έκδοση, ενώ προσφέρει ηλεκτρική ισχύ χωρίς ανάγκη για φόρτιση ή το άγχος της αυτονομίας.»

Με το βλέμμα στο μέλλον

Το Mondeo Hybrid συνδυάζει έναν ειδικά σχεδιασμένο 2λιτρο βενζινοκινητήρα κύκλου Atkinson, ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια και μπαταρία ιόντων λιθίου 1.4 kWh επιτυγχάνοντας επίπεδα αυτονομίας και ελευθερίας εφάμιλλα με εκείνα ενός παραδοσιακού κινητήρα εσωτερικής καύσης και ταυτόχρονα την αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτροκινητήρα.

Η τεχνολογία αναγεννητικής πέδησης ανακτά το 90% της ενέργειας που συνήθως χάνεται στο φρενάρισμα και συνέχεια την αποθηκεύει στη μπαταρία του οχήματος. Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για αθόρυβες εκκινήσεις αλλά και σε διαδρομές στην πόλη, σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, καθώς και για την υποστήριξη του βενζινοκινητήρα με στόχο τις μειωμένες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO 2 .

Ένα αυτόματο power-split κιβώτιο που έχει εξελίξει η Ford εξασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση της ροπής του κινητήρα προσφέροντας ομαλή, γραμμική απόκριση κατά την επιτάχυνση, για μία πιο ραφιναρισμένη οδηγική εμπειρία.

Η διεπαφή SmartGauge παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας και περιλαμβάνει το σύστημα Brake Coach, το οποίο ενθαρρύνει ένα πιο αποδοτικό στυλ οδήγησης που επιτρέπει την ανάκτηση ενέργειας με τεχνικές που θα βοηθήσουν τους οδηγούς να μεταβούν στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα του μέλλοντος.

Το Mondeo Hybrid παράγεται στο προηγμένο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας. Σε αυτό η Ford θα κατασκευάζει επίσης τις πλήρως υβριδικές εκδόσεις των μοντέλων S-MAX και Galaxy από τις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Η Ford θα λανσάρει 17 νέα, ηλεκτροκίνητα μοντέλα στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2021, με την εταιρεία να προβλέπει ότι τα εξηλεκτρισμένα οχήματα θα καταλάβουν ποσοστό άνω του 50% επί του συνόλου των πωλήσεών της στη γηραιά ήπειρο μέχρι το τέλος του 2022. Ως εκ τούτου, οι πωλήσεις τους θα ξεπεράσουν εκείνες των συμβατικών μοντέλων βενζίνης και ντίζελ.

Mondeo Hybrid τετράθυρο, κατανάλωση από 4,1 l/100 km, εκπομπές CO 2 από 94 g/km NEDC (5,5 l/100 km, 126 g/km WLTP)

από 94 g/km NEDC (5,5 l/100 km, 126 g/km WLTP) Mondeo Hybrid wagon, κατανάλωση από 4,3 l/100 km, εκπομπές CO 2 από 99 g/km NEDC (5,6 l/100 km, 129 g/km WLTP)

από 99 g/km NEDC (5,6 l/100 km, 129 g/km WLTP) Mondeo 150 PS 2.0L EcoBlue τετράθυρο, κατανάλωση από 4,4 l/100 km, εκπομπές CO 2 από 116 g/km NEDC (5,0 l/100 km, 130 g/km WLTP)

από 116 g/km NEDC (5,0 l/100 km, 130 g/km WLTP) Mondeo 150 PS 2.0L EcoBlue wagon κατανάλωση από 4,5 l/100 km, εκπομπές CO 2 από 119 g/km NEDC (5,1 l/100 km, 133 g/km WLTP)