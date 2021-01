Διπλό «χτύπημα» από το νέο ηλεκτρικό Fiat 500

Ακόμα δύο διακρίσεις για το νέο ηλεκτρικό Fiat 500, το οποίο ήδη έχει κατακτήσει μια σειρά σημαντικών βραβεύσεων. Αυτή τη φορά στο πλαίσιο των βραβείων του Βρετανικού περιοδικού, “What Car?”, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Fiat ανακηρύχθηκε “Convertible Of The Year” και “Best Small Electric Car for the city”. Οι κριτές εκτίμησαν ιδιαίτερα το στιλ, την οδική συμπεριφορά, αλλά την τιμολογιακή πολιτική του νέου 500, ανακηρύσσοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο ως το καλύτερο κάμπριο αυτοκίνητο της χρονιάς.

Η Alexa της Amazon συναντά το νέο Fiat 500

Αντίστοιχα χάρη στα προηγμένα χαρακτηριστικά του, όπως η αυτονομία των 320χλμ. στον κύκλο WLTP (περισσότερα από 450χλμ. σε αστικές συνθήκες), τον ενσωματωμένο φορτιστή των 85kW που δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη φόρτιση ικανή για 50χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, το συμβατό με δίκτυα 5G νέο σύστημα πολυμέσων UConnect5, αλλά και τη μοναδική για την κατηγορία δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, οι κριτές αποφάσισαν να απονείμουν στο νέο μοντέλο της Fiat και τον τίτλο του καλύτερου ηλεκτρικού αυτοκινήτου για την πόλη.

Μετά τη νέα επιτυχία του νέου ηλεκτρικού 500, ο κ. Luca Napolitano, Επικεφαλής των Fiat, Lancia και Abarth για την περιοχή ΕΜΕΑ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτές τις δύο νέες διακρίσεις για το νέο 500, μόλις λίγους μήνες μετά την παρουσίαση του στους δημοσιογράφους. Μέσα σε δύο μήνες το νέο μας μοντέλο έχει ξεπεράσει τις 10.000 πωλήσεις στην Ευρώπη, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό μοντέλο στην Ιταλία.»

Από την πλευρά του ο Επικεφαλής του “What Car?”, κ. Steven Huntingford, ανέφερε: «Το νέο 500 είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατακτά τον τίτλο “Convertible of the Year” και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Παράλληλα αν υπάρχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που αποτελεί το ιδανικό για την πόλη, αυτό είναι το 500. Έχει μικρότερο μήκος από τον ανταγωνισμό, γρήγορο και ελαφρύ τιμόνι και είναι το πλέον ευέλικτο. Τέλος η αυτονομία του που είναι καλύτερη από εκείνη των ανταγωνιστών του, του επιτρέπει να είναι ικανό και για εξορμήσεις εκτός πόλης.»

Οι δύο βραβεύσεις από το “What Car?”, έρχονται να προστεθούν σε εκείνες του “Green Car 2020” στη Γαλλία και του “Car of the Year and Best Small Electric Car” στη Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα τον περασμένο Οκτώβριο το νέο ηλεκτρικό 500 κατέκτησε το “Red Dot Award 2020”, λίγο αργότερα, το βραβείο “Best Design 2020” από τους αναγνώστες του Γερμανικού περιοδικού “Auto Motor und Sport”, ενώ πλέον βρίσκεται και στην τελική 7αδα μέσω της οποίας θα αναδειχθεί το “Car Of The Year” του 2021.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500 είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική αγορά σε εκδόσεις hatchback, cabrio και 3+1, με τιμές που ξεκινούν από τις 19.970 ευρώ.