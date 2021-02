Νέο ελαστικό της Pirelli για…. παντός καιρού

Η Pirelli λανσάρει το νέο Cinturato All Season SF2, ένα all-season ελαστικό που πληροί τις προδιαγραφές για χειμερινά ελαστικά και προσφέρει μία ασφαλή εμπειρία ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Το νέο Cinturato all-season υιοθετεί την τελευταία τεχνολογία ελαστικών, που για πρώτη φορά περιλαμβάνει ‘προσαρμοζόμενο σχέδιο πέλματος’: ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τη γόμα και το πέλμα με σκοπό τη μεγιστοποίηση της οδηγικής ασφάλειας και της ευελιξίας. Επίσης διατίθεται με τεχνολογίες Pirelli Seal Inside και Run Flat – που επιτρέπουν τη συνέχιση του ταξιδιού ακόμα και μετά από κλατάρισμα (διάτρηση) – καθώς και στην έκδοση Elect για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα.

ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Το Cinturato All Season SF2 διατίθεται σε 65 διαστάσεις, από 15 – 20 ίντσες, για σύγχρονα αυτοκίνητα πόλης, από τα τελευταία μοντέλα crossover μέχρι τα μεσαία sedan. Στον ώμο του ελαστικού, διακρίνεται το σήμα M+S μαζί με το σύμβολο 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake – το βουνό με τις τρεις κορυφές και τη χιονονιφάδα). Αυτό υποδηλώνει τις ιδανικές επιδόσεις του ελαστικού ακόμα και σε χειμερινές συνθήκες και πιστοποιεί τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω ειδικών δοκιμών. Το τελευταίο μέλος της οικογένειας Cinturato είναι ιδανικό για οδηγούς που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους κυρίως σε πόλεις, δεν ζουν σε ορεινές περιοχές, γενικά οδηγούν σε εύκρατα κλίματα, και καλύπτουν περίπου 25.000 χλμ. το χρόνο. Η σχεδίαση και η γόμα ενός all-season ελαστικού πετυχαίνει μία άριστη ισορροπία που λειτουργεί αποτελεσματικά σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες και σε βρεγμένη ή στεγνή άσφαλτο, προσφέροντας καλές συνολικές επιδόσεις και μεγάλο βαθμό ευελιξίας. Όσοι αναζητούν μέγιστες επιδόσεις ίσως θα πρέπει να εξετάσουν τη χρήση θερινών και χειμερινών ελαστικών, αλλά για πολλούς άλλους, τα all-season ελαστικά είναι μία επιλογή που δεν θα τους απογοητεύσει σε όλη τα διάρκεια της ζωής του ελαστικού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ, ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

Το Cinturato All Season SF2 προσφέρει από τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία του σε όλες τις συνθήκες που συνήθως αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις τέσσερις εποχές του χρόνου, σύμφωνα με τον έγκυρο Γερμανικό οργανισμό δοκιμών TÜV SÜD, που πρόσφατα απένειμε στο νέο Cinturato το ‘Βραβείο Επιδόσεων’ – ‘Performance Mark’ του.

Παρομοίως, μία άλλη, Γερμανική εταιρεία πιστοποίησης, η Dekra, επιβεβαίωσε ότι το Cinturato All Season SF2 προσέφερε τέλειο έλεγχο χάρη στη μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος στο στεγνό και καλύτερη οδηγησιμότητα στο χιόνι συγκριτικά με τους άμεσους ανταγωνιστές του – καθώς και άριστη συμπεριφορά στο φρενάρισμα σε βρεγμένες και χιονισμένες επιφάνειες. Συγκριτικά με τον προκάτοχό του, το Cinturato All Season Plus, το φρενάρισμα στο στεγνό έχει βελτιωθεί κατά 3,5 m και το φρενάρισμα στο βρεγμένο αντίστοιχα κατά 2 m. Οι επιδόσεις συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση ελαστικού έχουν βελτιωθεί και στο χιόνι, σε ό,τι αφορά το κράτημα και το φρενάρισμα (με πλεονέκτημα περίπου 1 m).

ΜΕΓΑΛH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Το προφίλ, η δομή και το νέο σχέδιο πέλματος του Cinturato All Season SF2 επιτρέπουν βέλτιστη οδηγησιμότητα σε συνδυασμό με ομοιόμορφη επιφάνεια επαφής, βελτιώνοντας τη ζωή του ελαστικού μέχρι 50% συγκριτικά με το προηγούμενο Cinturato All Season Plus. Αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα οφείλεται στη χρήση νέων υλικών στις γόμες και στη βελτιωμένη τοπική ακαμψία του πέλματος.

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Η νέα γενιά προσαρμοζόμενης γόμας πέλματος προσφέρει επίσης χαμηλότερη αντίσταση κύλισης συγκριτικά με τους βασικούς ανταγωνιστές, όπως επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια δοκιμών της Dekra. Χαμηλότερη αντίσταση κύλισης σημαίνει μικρότερη κατανάλωση και αυξημένη αυτονομία για ηλεκτρικά αυτοκίνητα εφοδιασμένα με ελαστικά Elect. Όλα αυτά προσφέρουν πλεονεκτήματα σε επίπεδο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και κατατάσσουν τα ελαστικά στην κατηγορία Β στον τομέα της αντίστασης κύλισης για την πλειοψηφία της γκάμας Cinturato All Season SF2.

ΑΘΟΡΥΒΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ALL-SEASON

Από τις συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποίησε η Dekra έναντι των βασικών ανταγωνιστών του, το Cinturato All Season SF2 αναδείχτηκε το πιο αθόρυβο ελαστικό στην κατηγορία του. Χάρη στην ειδική γόμα και σχεδίαση πέλματος, ο θόρυβος διατηρείται σε ελάχιστα επίπεδα, με σεβασμό στο περιβάλλον.