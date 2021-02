Η νέα ταυτότητα της Peugeot

Η μακροβιότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο επαναπροσδιορίζει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα της με νέα εταιρική ταυτότητα.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, η Peugeot αποκαλύπτει το νέο της λογότυπο: ένα οικόσημο στολισμένο με ένα εντυπωσιακό κεφάλι λιονταριού.

Από το 1850, η Peugeot είχε δέκα επιτυχημένα λογότυπα και σε όλα απεικονιζόταν το εμβληματικό λιοντάρι. Το νέο ποιοτικό και κομψό σήμα δημιουργήθηκε από το Peugeot Design Lab, το παγκόσμιο εργαστήριο βιομηχανικού σχεδιασμού της μάρκας.

Η Peugeot, αφού ανανέωσε εντελώς τα οχήματά της τα τελευταία δέκα χρόνια, επανασχεδιάζει τώρα και το λογότυπό της με τρόπο που να συνάδει με τα προϊόντα της, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της μάρκας στην premium κατηγορία.

Η Peugeot σαν μάρκα είναι εναρμονισμένη με τα προτάγματα της εποχής. Όντας πάντα ένα βήμα μπροστά, λοιπόν, καινοτομεί, προβλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και ανοίγει το δρόμο για νέες λύσεις κινητικότητας.

Η Peugeot έχει την εμπειρία όλων των επαναστάσεων: της βιομηχανικής, της τεχνολογικής, της πολιτικής, της κοινωνικής, της ψηφιακής και τώρα, της περιβαλλοντικής, με την ενεργειακή μετάβαση και την κινητικότητα μηδενικών ρύπων να βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής της για ένα βιώσιμο μέλλον.

Πρόκειται, επίσης, για μία ισχυρή μάρκα που βασίζεται στα ένστικτα, αντανάκλαση αυτού και το έμβλημά της, το λιοντάρι.

Αυτό κάνει την Peugeot μία διαχρονική μάρκα, μία γέφυρα μεταξύ του χθες και του αύριο.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, όλη η γκάμα των προϊόντων της έχει πραγματοποιήσει μία τεράστια μετάβαση στην premium κατηγορία και έχει καταφέρει να κατακτήσει: Τρεις τίτλους «Car Of The Year» (Peugeot 308 το 2014, Peugeot 3008 το 2017 και Peugeot 208 το 2020), τον τίτλο του «International Van of the year» με το Peugeot e-Expert το 2021 και το Partner το 2019. Επιπλέον, έχει μια εξηλεκτρισμένη γκάμα, τόσο για τα επιβατικά, όσο και για τα ελαφρά επαγγελματικά της αυτοκίνητα.

Αυτή η μετάβαση της μάρκας στην premium κατηγορία της αγοράς τώρα αντικατοπτρίζεται από ένα νέο λογότυπο, το οποίο ενσαρκώνει ό,τι σήμαινε η Peugeot χθες, αλλά και ό,τι σημαίνει σήμερα και θα σημαίνει στο μέλλον.