H Peugeot στο Σαλόνι της Σαγκάης

Η Peugeot παρουσιάζει τη νέα σειρά των SUV μοντέλων της στην Διεθνή Έκθεση της Σαγκάης του 2021: το Νέο ‘French Chic’ γεννιέται

Η DONGFENG Peugeot υιοθετεί το νέο σήμα με το Λιοντάρι και παρουσιάζει τη νέα της στρατηγική που την τοποθετεί ως μάρκα εμπιστοσύνης, με προϊόντα σε design Peugeot φτιαγμένα για την Κίνα και τους πελάτες της Κίνας.

Η νέα γκάμα των Peugeot 4008, 4008 PHEV και 5008 SUV παρουσιάζεται με τιμές από 169.700 έως 263.700 γουάν (21.710 έως 33.740€). Τα νέα αυτά ‘French Chic’ SUV ξεχωρίζουν σε τέσσερεις βασικούς τομείς: design, ποιότητα, δυναμισμός και συνδεσιμότητα. Οι υπηρεσίες και οι διαθέσιμες επιλογές ικανοποιούν τις προσδοκίες των Κινέζων πελατών.

Η DONGFENG Peugeot ενισχύει την εμπειρία του πελάτη της μάρκας αναβαθμίζοντας τον τομέα της οδικής βοήθειας, της συντήρησης και των παρεχόμενων εγγυήσεων μέσω των Πέντε Υποσχέσεων Φροντίδας (Five Care Promises) και των Τεσσάρων δεσμεύσεων Πρόσθετης Εγγύησης (Four Guarantees Plus).

Από τις 19 έως τις 28 Απριλίου, οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Σαγκάης του 2021, θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ολόκληρη τη γκάμα της DONGFENG Peugeot. Εκτός από τα νέα French Chic SUV 4008 και 5008, έντονη θα είναι η παρουσία της εξηλεκτρισμένων μοντέλων της γκάμας όπως είναι το e-2008 SUV, το νέο 4008 PHEV 4WD SUV και το 508 L PHEV saloon.