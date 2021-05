Το Mazda MX-5 χωρίς αντίπαλο στην κατηγορία του

Το Mazda MX-5 παραμένει ανίκητο μεταξύ των roadsters και των κάμπριο. Αυτό αποδεικνύεται και από τις ψηφοφορίες των αναγνωστών των τριών μεγαλύτερων Γερμανικών αυτοκινητιστικών περιοδικών. Πρόσφατα το roadster κέρδισε την 1η θέση στην ψηφοφορία του AUTO BILD με τίτλο “The Best Brands in all Classes 2021”, στην κατηγορία κάμπριο κάτω από 50.000€.

Το Mazda MX-5 όχι μόνο αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά κορυφαίο στην κατηγορία τιμής, αλλά κατάκτησε και την πρώτη θέση συνολικά, για αυτή τη χρονιά. Στη συνολική βαθμολογία το roadster της Mazda βρέθηκε πολύ μπροστά από μοντέλα όπως το Audi A5 Cabriolet και το Ford Mustang Convertible.

Η ετήσια έρευνα του AUTO BILD με θέμα “The Best Brands in all Classes” θεωρείται ως ένας σημαντικός δείκτης στην διαμόρφωση της γνώμης των πελατών, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στη φετινή έρευνα έλαβαν μέρος πάνω από 60.000 αναγνώστες, αξιολογώντας 37 μάρκες σε 17 κατηγορίες.

Το «χατ-τρικ» του Mazda MX-5 ξεκίνησε πέρυσι το Νοέμβριο με την τρίτη κατά σειρά νίκη του στην έρευνα “Auto Trophy” του AUTO ZEITUNG, στην κατηγορία “Convertibles Import”, όπου επικράτησε με διαφορά έναντι της Aston Martin DBS Superleggera Volante και της Jaguar F-Type Cabriolet.

Το Φεβρουάριο του 2021, ήρθε η δεύτερη κατάκτηση για το Mazda MX-5. Το εμβληματικό roadster ήρθε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πρώτο στις προτιμήσεις των αναγνωστών του auto motor und sport στην ψηφοφορία “Best Cars”, κατακτώντας επίσης και την πρώτη θέση στην κατηγορία “Convertibles Import” μπροστά από την Bentley Continental GT Convertible και τη Ferrari Portofino.

Το MX-5 είναι ο αδιαμφισβήτητος θρύλος της Mazda, γεγονός που αποδεικνύεται από το μακρύ κατάλογο των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων που έχει κατακτήσει στην κατηγορία του.