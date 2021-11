Αφιέρωμα Αυτοκινήτου: Οι πρωταγωνιστές της εποχής

Έχοντας μια μεγάλη γκάμα επιλογών που καλύπτουν κάθε ανάγκη, τα SUV της ελληνικής αγοράς είναι περισσότερα από ποτέ, προσφέροντας κορυφαία πρακτικότητα, άνεση και ασφάλεια.

ALFA ROMEO

Η Stelvio είναι το μοναδικό SUV της Alfa Romeo. Διατίθεται σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, διαθέτοντας μοτέρ βενζίνης και diesel με ισχύ από 160 έως και 510 ίππους στη σπορ έκδοση Quadrifoglio.

CITROEN

Υπερπλήρης η γκάμα των crossover/SUV της Citroen, που πρόσφατα υποδέχθηκε την ανανεωμένη έκδοση του πρακτικού, μικρού SUV C3 Aircross. Το πλαισιώνουν επίσης το νέο C4 C-Cross αλλά και το μεσαίο C5 Aircross, το οποίο διατίθεται και σε plug-in υβριδική επιλογή.

CUPRA

Έχοντας λανσαριστεί μέσα στο 2021 στην αγορά, η CUPRA, το σπορ και πολυτελές brand της SEAT, προσφέρει στην αγορά το εντυπωσιακό Formentor, που πλέον διατίθεται και με 1,5 λτ. TSI μοτέρ 150 ίππων, αλλά και το CUPRA Ateca των έως και 300 ίππων.

DACIA

Πλήρως ανανεωμένη είναι η γκάμα των crossover και SUV της Dacia, που απαρτίζεται από το νέο μικρό crossover Sandero Stepway, αλλά και από το πρόσφατα ανανεωμένο Duster, που είναι ένα από τα best seller της αγοράς, συνεχίζοντας να προσφέρει ένα υψηλό value for money.

DS

Η γαλλική DS έχει μια γκάμα που αποτελείται σήμερα από το premium compact crossover DS 3 που διαθέτει και ηλεκτρική έκδοση, αλλά και το μεσαίο SUV DS 7 Crossback σε βενζίνη, diesel και plug-in υβριδικό. Σύντομα θα λανσαριστεί και το μικρομεσαίο νέο DS 4 Cross.

FIAT

Στον υποψήφιο αγοραστή των crossover και SUV αυτοκινήτων η Fiat προσφέρει επιλογή ανάμεσα στα μοντέλα πόλης Panda City Cross και Panda Cross, το μικρό SUV 500X αλλά και το μικρομεσαίο Fiat Tipo Cross με τιμή από 17.450 ευρώ.

FORD

Στην γκάμα των μοντέλων της Ford ξεχωρίζει το πετυχημένο μικρό SUV Puma, που διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης και diesel. Επίσης, το μικρομεσαίο και ευρύχωρο Kuga, το μεγάλο Explorer, οι crossover εκδόσεις Active των Fiesta και Focus και το μικρό SUV EcoSport. Ξεχωριστή είναι η παρουσία της ηλεκτρικής Mustang Mach-E.

HYUNDAI

Η Hyundai έχει δημιουργήσει και αυτή μια πλήρη γκάμα crossover και SUV μοντέλων. Αποτελείται από το νέο Bayon, το μικρό και πρακτικό crossover της μάρκας, το ανανεωμένο Kona, που προσφέρεται και υβριδικό και ηλεκτρικό, αλλά και το νέο Tucson με τη μοντέρνα εμφάνιση.

JAGUAR

Για την Jaguar, τα SUV αποτελούν πλέον μια σημαντική παρουσία στην ανανεωμένη γκάμα της. Πρόκειται για το πετυχημένο compact SUV E-Pace που προσφέρει και plugin υβριδική, την ανανεωμένη μεγάλη F-Pace και την αμιγώς ηλεκτρική I-Pace.

JEEP

Στην Jeep, τα 4×4 και SUV είναι συνώνυμα της παρουσίας της. Σήμερα, η γκάμα αποτελείται από το μικρό SUV Renegade, το πρόσφατα ανανεωμένο μικρομεσαίο Compass και το κορυφαίο 4×4 Wrangler. Επίσης, διατίθεται και το εντυπωσιακό pick-up Gladiator.

KIA

Η Kia διαθέτει την crossover έκδοση X-Line του μίνι Picanto, συνεχίζει στο μικρό crossover Stonic, ενώ καταλήγει στο μικρομεσαίο XCeed. Επίσης, προσφέρονται το Niro σε ηλεκτρική και plug-in έκδοση, αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό Kia Soul.

LAND ROVER

Πολυτελείς λύσεις αποκλειστικά 4×4 και SUV προσφέρει η Land Rover. Στις επιλογές της διακρίνονται το Range Rover Evoque, τα Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover, Land Rover Discovery/Discovery Sport και το εντυπωσιακό Defender.

LEXUS

Η Lexus ενίσχυσε τηn γκάμα των μοντέλων της με την προσθήκη της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης του compact SUV UX, που προσφέρεται έτσι κι αλλιώς και ως υβριδικό. Επίσης λανσάρεται το νέο NX, ενώ συνεχίζει το κορυφαίο Lexus RX 450h.

OPEL

H Opel διαθέτει στη χώρα μας μια πρόσφατα ανανεωμένη γκάμα SUV. Ξεκινά από το μικρό SUV Crossland, συνεχίζει στο νέο Mokka, που διατίθεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ενώ καταλήγει στο ανανεωμένο Grandland X, που υπάρχει και plug-in υβριδικό.

PEUGEOT

Η Peugeot τα τελευταία χρόνια έχει βασίσει και στα SUV της την αύξηση στις πωλήσεις της και την ανάδειξή της ως μία από τις best-seller μάρκες της αγοράς. Ξεχωρίζουν στην γκάμα το μικρό SUV Peugeot 2008, που είναι και αμιγώς ηλεκτρικό, το πρόσφατα ανανεωμένο μικρομεσαίο SUV 3008, αλλά και το 7θέσιο Peugeot 5008.

PORSCHE

Για τους λάτρεις των μοντέλων της Porsche, η μεσαία Macan και η μεγάλη Cayenne τρίτης γενιάς μαζί με την Cayenne Coupe είναι οι καλύτερες επιλογές, που προσφέρουν πολυτέλεια, δυναμισμό και ξεχωριστά οδικά χαρακτηριστικά.

RENAULT

Το Captur της Renault προσέθεσε πρόσφατα στις επιλογές του και plug-in υβριδική έκδοση, εκτός των βενζινοκίνητων, LPG και Hybrid. Επίσης, διαθέσιμο είναι και το μεγαλύτερο Renault Kadjar, ενώ ολοκαίνουργιο είναι το κουπέ-SUV Renault Arkana.

SEAT

Το ανανεωμένο Arona ήρθε και στη χώρα μας και προσφέρεται πλέον στην γκάμα των SUV της SEAT. Μαζί του είναι το μικρομεσαίο Ateca στη νέα και ανανεωμένη έκδοσή του, αλλά και το μεσαίο Tarraco με την πολύ καλή πρακτικότητα.

SKODA

Μία ακόμη εταιρεία που διαθέτει μια πλήρη γκάμα SUV είναι η Skoda. Η μάρκα έχει στις επιλογές της το μικρό SUV Kamiq, το μικρομεσαίο Karoq και το ανανεωμένο μεσαίο Kodiaq. Διαθέσιμη είναι επίσης η crossover έκδοση Scout της Octavia Sports Wagon, αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό Enyaq.

SUBARU

Στη Subaru οι επιλογές των SUV είναι αποκλειστικά τετρακίνητες, όπως και όλων των μοντέλων της. Η γκάμα αποτελείται από το μικρομεσαίο Subaru XV, συνεχίζει στο μεσαίο SUV Forester και καταλήγει στο μεγαλύτερο Outback.

SUZUKI

Η Suzuki έφερε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μεσαίο SUV Across σε υβριδική έκδοση. Επίσης, στην γκάμα της συνεχίζουν το μίνι crossover Ignis, το επιτυχημένο εμπορικά Vitara και το μικρομεσαίο S-Cross. To περίφημο Jimny συνεχίζει την πορεία του ως επαγγελματικό.

TESLA

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στις επιλογές των ηλεκτρικών μοντέλων της Tesla στην Ελλάδα είναι αυτή του μεσαίου SUV Model Y, που φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχία του Model 3. Παράλληλα, συνεχίζει στην αναβαθμισμένη του εκδοχή και το μεγάλο ηλεκτρικό SUV Model X.

TOYOTA

Στην Toyota ξεχωρίζει η άφιξη του B-SUV Yaris Cross, που αναμένεται να αναδειχθεί σε best seller στην κατηγορία του. Παράλληλα, προσφέρονται το εμπορικά πετυχημένο C-HR, το μεσαίο RAV4 αλλά και το μεγάλο και πολύ ικανό εκτός δρόμου Toyota Land Cruiser.

VOLVO

Άκρως επιτυχημένη είναι η πορεία του compact SUV XC40 στην ελληνική αγορά, που πλέον προσφέρεται και αμιγώς ηλεκτρικό. Παράλληλα, συνεχίζουν το μεσαίο XC60 και το μεγάλο XC90, καθώς επίσης και crossover V60 Cross Country και V90 Cross Country.

VOLKSWAGEN

Πλήρης η γκάμα των crossover και SUV μοντέλων της Volkswagen, που αποτελείται από το μικρό T-Cross, το compact T-Roc (και σε έκδοση cabrio), το μικρομεσαίο Tiguan, το 7θέσιο Tiguan Allspace, το κορυφαίο Volkswagen Touareg αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό ID.4. Αναμένουμε και το νέο μικρό crossover-coupe, Taigo.