Το Hyundai IONIQ 5 ανακηρύχθηκε Παγκόσμιο Αυτοκίνητο του 2022

Το Hyundai IONIQ 5 κατέκτησε τo World Car Awards 2022, με το αμιγώς ηλεκτρικό crossover να ανακηρύσσεται World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year και World Car Design of the Year. Τα αποτελέσματα των World Car Awards ανακοινώθηκαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης (NYIAS).

Το IONIQ 5 βραβεύτηκε από μια κριτική επιτροπή 102 δημοσιογράφων του ειδικού τύπου από 33 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το καινοτόμο ηλεκτρικό όχημα (BEV), το οποίο έχει ήδη κατακτήσει πολλές διεθνείς διακρίσεις, διαγωνίσθηκε με 27 ανταγωνιστικά μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2021.

Το IONIQ 5 είναι το πρώτο μοντέλο της αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα μάρκας IONIQ. Εκμεταλλεύεται πλήρως την προσαρμοσμένη Electric-Global Modular Platform (E-GMP) για να προσφέρει δυνατότητες εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 800 V για φόρτιση 10% έως 80% σε μόλις 18 λεπτά και εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό. Όταν είναι εξοπλισμένο με κίνηση στους δύο τροχούς (2WD) και μπαταρία έως 74 kWh, η μέγιστη αυτονομία οδήγησης με μία μόνο φόρτιση θα είναι 480 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν την τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία στο αυτοκίνητο.