H Hyundai εντυπωσιάζει με αυτά τα μοντέλα στην Έκθεση του Πεκίνου

Η Hyundai Motor Company ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της στην κινεζική αγορά παρουσιάζοντας το ηλεκτρικό (EV) όχημα υψηλών επιδόσεων Ioniq 5 N, το ολοκαίνουργιο Santa Fe και το νέο Tucson στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου για το 2024.

Η εταιρεία επιδεικνύει τη δέσμευσή της στην κινεζική αγορά παρουσιάζοντας μερικά από τα πιο σημαντικά και δημοφιλή μοντέλα της.

Το ηλεκτρικό (EV) υψηλών επιδόσεων IONIQ 5 N, ειδικότερα, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης για τη Hyundai Motor στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το ντεμπούτο του στο Πεκίνο σηματοδοτεί την πρώτη επέτειο από την είσοδο της Hyundai N στην Κίνα στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης το 2023.

Από το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο Goodwood Festival of Speed τον Ιούλιο του περασμένου έτους, το IONIQ 5 N έχει δημιουργήσει πολύ θόρυβο και έχει κερδίσει πολλαπλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων : 2024 World Performance Car by World Car Awards, 2024 iF Design Awards και 2023 TopGear.com Awards.

Ως το πρώτο ηλεκτρικό (EV) όχημα υψηλών επιδόσεων της Hyundai N, το IONIQ 5 N ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης της Hyundai Motor μεγιστοποιώντας την οδηγική απόδοση. Λειτουργεί ως ένα συμβολικό μοντέλο που προβάλλει το «Hyundai Motor Way», τη βασική στρατηγική ηλεκτροκίνησης που προωθεί την ευέλικτη ηλεκτροκίνηση και βασίζεται στη σχεδιαστική κληρονομιά της μάρκας.