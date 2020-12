Η λάβα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη εξάτμισε λίμνη (βίντεο)

Συνέχισε την Τρίτη για μια ακόμη ημέρα να βγάζει λάβα το ηφαίστειο στη Χαβάη που εξερράγη την Κυριακή το βράδυ.

Το εντυπωσιακό βίντεο της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας δείχνει πώς το ηφαίστειο Κιλαουέα εξακολουθεί να ανεβάζει μάγμα από τον βάθους 500 μέτρων κρατήρα του με το εξωτικό όνομα Χαλεμαουμάου.

Το μάτι χάνεται στην πολύχρωμη εικόνα που γεννούν καπνοί, λάβα και ηφαιστειογενή πετρώματα στην περιοχή, προκαλώντας δέος όχι μόνο στους περιστασιακούς θαυμαστές αλλά και στους ειδικούς της ηφαιστειολογίας.

VIEW FROM ABOVE: Aerial footage shows lava continuing to flow into the roughly 1,640-foot-deep Halema’uma’u crater of the Kilauea volcano in Hawaii after it erupted on Sunday. https://t.co/8nPsJU2M0Y pic.twitter.com/Vfm87C2RP8

— ABC News (@ABC) December 23, 2020