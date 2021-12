Η «δεύτερη ζωή» του καφέ

Κάθε τόνος υπολείμματος καφέ που απορρίπτεται στο περιβάλλον απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 340 κυβικά μέτρα μεθάνιο, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Τα everest, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστίασης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 200 σημεία πώλησης και χιλιάδες εργαζόμενους, πιστά στη δέσμευσή τους να επενδύουν διαρκώς στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, προχωρούν στην υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος Just Go Zero Coffee σε συνεργασία με την Polygreen, ηγετική εταιρεία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, που περιλαμβάνει την πλήρη ανακύκλωση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων του καφέ. Στο πλαίσιο αυτού του βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης, τα απόβλητα του καφέ αποκτούν ξανά ζωή, μέσω μιας κυκλικής διαδικασίας, χωρίς να καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Η διαδικασία έχει ως εξής: Τα υπολείμματα συλλέγονται από τα καταστήματα everest και μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας της Polygreen, στα Μέγαρα Αττικής, όπου υφίστανται κομποστοποίηση και μετατρέπονται σε βελτιωτικό για το έδαφος, το οποίο προσφέρεται σε παραγωγούς της περιοχής. Παράλληλα, ένα μέρος των αποβλήτων περνά από επεξεργασία, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη από την οποία παράγονται χρηστικά αντικείμενα για τα καταστήματα everest, από την εταιρεία Phee. «Η δημιουργία ενός δικτύου αποκομιδής των υπολειμμάτων του καφέ ήταν μια ιδέα που διερευνούσαμε στα everest πριν από την έλευση της πανδημίας. Καταφέραμε να τη σχεδιάσουμε σε συνεργασία με την Polygreen και να την εισάγουμε δοκιμαστικά στα καταστήματά μας, μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των lockdowns» σημειώνει η κυρία Κατερίνα Παπαγεωργίου, Chief Operating Officer του Ομίλου Εστίασης της Vivartia. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του πρώτου κινήματος κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα Just Go Zerο, που ανακοίνωσε πρόσφατα η Polygreen, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης αρχικά με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες.

Πρωτοπορία στην κυκλική οικονομία

Παράλληλα με τον στόχο του μηδενισμού των υπολειμμάτων του καφέ, τα everest προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα επιχειρώντας να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία τους. Αναλαμβάνουν λοιπόν την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Polygreen, να συστήσουν ένα δίκτυο κυκλικής οικονομίας, στο οποίο φιλοδοξούν ότι θα ενταχθούν σταδιακά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης σε όλη την Ελλάδα. «Από την αρχή είχαμε ως στόχο να διευκολύνουμε τη διαδικασία ένταξης και άλλων σημείων εστίασης σε αυτό το δίκτυο, ξεκινώντας από την Αθήνα, με την ελπίδα επέκτασης σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου, είναι σταθερή πεποίθησή μας ότι έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιούμε το μέγεθος και την τεχνογνωσία μας ώστε να συνεισφέρουμε στο γενικό καλό. Προσκαλούμε, λοιπόν, όλους τους επαγγελματίες της εστίασης να ενημερωθούν και να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι στην προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αποδεικνύουν έμπρακτα αυτή μας τη δέσμευση» τονίζει η κυρία Παπαγεωργίου.

Πράσινες πρωτοβουλίες διαχρονικά

Tα everest ήταν η πρώτη αλυσίδα εστίασης στην Ελλάδα που, το 2019, κατάργησε το πλαστικό καλαμάκι, αντικαθιστώντας το με το πιο φιλικό προς το περιβάλλον βιοδιασπώμενο, ενώ το 2021 υιοθέτησαν το χάρτινο καλαμάκι. Επίσης, ήδη από το 2018, διαθέτουν επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες στα καταστήματά τους και επιβραβεύουν τους πελάτες τους που υιοθετούν αυτή τη συνήθεια προσφέροντας έκπτωση 0,10 ευρώ κάθε φορά που χρησιμοποιούν ένα reusable ποτήρι για το ρόφημά τους – κατά διαστήματα η έκπτωση μπορεί να φτάσει στο 50%. Επίσης είναι ενεργό μέλος της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων, είναι συμβεβλημένα με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», ενώ παρακολουθούν διαρκώς και εξορθολογίζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στα καταστήματά τους.