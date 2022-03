Προειδοποίηση ειδικών: Οι αφρικανικοί πιγκουίνοι μπορεί να εξαφανιστούν τις επόμενες δεκαετίες

Οι αφρικανικοί πιγκουίνοι, των οποίων οι πληθυσμοί μειώθηκαν ραγδαία τον τελευταίο αιώνα, ενδέχεται να εξαφανιστούν τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με ειδικούς.

Ο πληθυσμός των αφρικανικών πιγκουίνων, που θεωρείται απειλούμενος με εξαφάνιση σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), έχει συρρικνωθεί λόγω πολλαπλών ανθρώπινων παραγόντων, από τη βιομηχανική αλιεία μέχρι τις διαρροές καυσίμων.

African penguins, whose populations have rapidly declined over the last century, may go extinct in the next few decades, according to experts

