Πώς μπορεί η βιώσιμη ανάπτυξη να γίνει μέρος της καθημερινότητας; – Συνέδριο στη Νίσυρο

Στη Νίσυρο, το νησί που προσπαθεί να εφαρμόζει ολοένα και περισσότερο «πράσινες» λύσεις στην καθημερινότητά του διοργανώνεται από χθες (σ.σ 14/7/2022) και μέχρι τις 17 Ιουλίου ένα ενδιαφέρον συνέδριο γύρω από το επίκαιρο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κύριος στόχος του συμποσίου «Sustainable Solutions at Times of Transition» (σ.σ Βιώσιμες Λύσεις στην Εποχή της Μετάβασης) το οποίο ο δήμος συνδιοργανώνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι να προωθήσει τον επιστημονικό διάλογο για την υποστήριξη της αειφόρου διαχείρισης και χρήσης των φυσικών πόρων αλλά και τη στροφή στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών με «οδηγό» τα καλύτερα παραδείγματα, πρακτικές και πολιτικές σε τοπική, μεσογειακή, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου είναι ο διακεκριμένος καθηγητής οικονομικών, συγγραφέας μπεστ σέλερ, ακαδημαϊκός, αναλυτής δημόσιας πολιτικής και παγκόσμιος ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη, Τζέφρι Σακς. Ο καθηγητής Σακς είναι Διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Columbia αλλά και του και Πρόεδρος του Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η επιστημονική ιδιότητα του δημάρχου της Νισύρου και η ιδέα για το συνέδριο

Το ότι ο δήμαρχος Νισύρου, Χριστοφής Κορωναίος, είναι επιστήμονας – χημικός μηχανικός- με πλούσια καριέρα και μεγάλη εμπειρία στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ο βασικός λόγος του συγκεκριμένου συνεδρίου.

Εκτός από δήμαρχος του όμορφου αυτού νησιού ο κος Κορωναίος διδάσκει και το µάθηµα «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ. Ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίσυρο αλλά οι σπουδές του τον ταξίδεψαν στην Αµερική, και συγκεκριμένα στο πανεπιστήµιο Κολούµπια (Columbia University), της Νέας Υόρκης, όπου απέκτησε το πτυχίο, το µεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στη σχολή χηµικών µηχανικών.

Το 1987 προσελήφθη στο ερευνητικό κέντρο της μεγαλύτερης χημικής εταιρίας Dow Chemicals όπου εργάστηκε ως ανώτερος ερευνητής. Στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του πανεπιστημίου Κολούμπια επανήλθε το 1991 προσληφθείς ως καθηγητής όπου παρέμεινε έως το 1998.

Το 1998, η αγάπη του για τον τόπο καταγωγής του, τη Νίσυρο, αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για τον επαναπατρισμό του και έτσι επέτρεψε στην Ελλάδα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων επιστημόνων της Γενικής Γραμματείας Ερευνάς και Τεχνολογίας. Πριν από δώδεκα χρόνια αποφάσισε να διοργανώσει στον γενέθλιο τόπο του και ένα συνέδριο με εκλεκτούς καλεσμένους γύρω από το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης σε μια εποχή που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στη ζωή των ανθρώπων είναι πια χειροπιαστές.

Μιλώντας στην «Κ» για αυτή του την ιδέα ο κος Κορωναίος μας λέει τα εξής: «Η ιδέα μου για ένα συνέδριο με διεθνούς φήμης καλεσμένους εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2010. Έκτοτε, κάθε δύο χρόνια διακεκριμένοι καθηγητές και μέλη της επιστημονικής κοινότητας άρχισαν να έρχονται στη Νίσυρο για να μιλούν για αυτό το “καυτό” πια ζήτημα. Το 2016, το θέμα του συνεδρίου ήταν η κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία είναι άλλωστε κάτι που εφαρμόζουμε ολοένα και περισσότερο στο νησί μας, από την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι την πρωτοποριακή μέθοδο της μετατροπής του γυαλιού που απορρίπτουν οι πολίτες σε μια μορφή άμμου που χρησιμοποιείται στα δομικά υλικά. Φέτος, μετά από την παύση που είχε γίνει την περίοδο της πανδημίας το συνέδριο διοργανώνεται ξανά με ένα πλούσιο πρόγραμμα 75 παρουσιάσεων από ισάριθμους ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές που αναπτύσσουν τα θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά κυρίως προτείνουν λύσεις, μέσα από ρεαλιστικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές βιώσιμες πρακτικές.

Το εύρος των θεμάτων του συνεδρίου είναι πραγματικά πολύ μεγάλο και «πιάνει» από τις οικολογικά καταστροφικές ανθρώπινες πρακτικές που επιφέρουν την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πια κάνουν την εμφάνιση τους ολοένα και συχνότερα, μέχρι την απώλεια της βιοποικιλότητας, τις κοινωνικές ανισότητες και τη γεωπολιτική αστάθεια.

φωτ. Νίκος Ζωϊόπουλος

«Η ιδέα μου για ένα συνέδριο Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2010. Κάθε δύο χρόνια διακεκριμένοι καθηγητές και μέλη της επιστημονικής κοινότητας άρχισαν να έρχονται στη Νίσυρο για να μιλήσουν για αυτό το καυτό πια και επίκαιρο θέμα. Το 2016 το θέμα του συνεδρίου ήταν η κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία είναι άλλωστε κάτι που εφαρμόζουμε ολοένα και περισσότερο στο νησί μας, από την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι την πρωτοποριακή μέθοδο της μετατροπής του γυαλιού το οποίο απορρίπτουν οι πολίτες, σε μια μορφή άμμου που χρησιμοποιείται στα δομικά υλικά. Φέτος, μετά από την παύση που είχε γίνει την περίοδο της πανδημίας το συνέδριο διοργανώνεται ξανά με ένα πλούσιο πρόγραμμα 75 παρουσιάσεων από ισάριθμους ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές που αναπτύσσουν τα θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις».

Mερικά από τα θέματα που πέφτουν στο τραπέζι του συνεδρίου

Μια ιδέα του τι συζητείται σε αυτό το συνέδριο μας έδωσε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών στο ΑΠΘ.

Όπως λέει ο ίδιος στην «Κ»: «Οι δικές μου ομιλίες περιστρέφονται γύρω από το βασικό θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής μου έρευνας- τη σχέση συνθηκών περιβάλλοντος και υγείας. Η πρώτη ομιλία ( “The climate exposome”- “ To κλιματικό εκθεσίωμα” ) επικεντρώνεται στο πως επηρεάζει η κλιματική κρίση την υγεία του ανθρώπου, ανάλογα με το γεωγραφικό σημείο όπου βρίσκεται, τη χρονική στιγμή, την ηλικία του κ.ο.κ

Οι κάτοικοι της Μεσογείου επηρεάζονται ήδη στο κομμάτι της υγείας τους από την κλιματική αλλαγή. Ας δούμε το θέμα των καλοκαιρινών πυρκαγιών που χτυπούν έντονα και τη χώρα μας και πόσο επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα ειδικά στις περιοχές που κατοικούν οι πληγέντες από τις φωτιές.

»Και φυσικά, δεν είναι μόνο το θέμα του αέρα αλλά και τι περνάει στο οικοσύστημα μετά από αυτές τις πυρκαγιές. Επίσης, η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση σε συνδυασμό με την αυξημένη θερμοκρασία τα καλοκαίρια, έχει αποδειχτεί επιβαρυντικός παράγοντας για την υγεία και ειδικά των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων.

φωτ.: Νίκος Ζωϊόπουλος

»Υπάρχει επίσης και η case study πια περίπτωση που πρωτοέκανε την εμφάνιση της το 2011, στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, με την καύση ακατάλληλων ξύλων σε τζάκια σπιτιών, για θέρμανση, λόγω της ενεργειακής φτώχειας. Αυτή η κάκιστη πρακτική και για το περιβάλλον και για την υγεία μας, είναι κάτι που φοβόμαστε ότι ενδεχομένως θα συμβεί και το φετινό χειμώνα λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν στον τομέα της ενέργειας.

Στη δεύτερη ομιλία ( “Towards the development of safe and sustainable by design chemicals, materials and products” – «Προς την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων χημικών, υλικών και προϊόντων σχεδιασμού) θα αναπτύξω το θέμα του πως τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε πρέπει να περιέχουν ολοένα και λιγότερα χημικά υλικά, να είναι ολοένα και λιγότερο τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να απαιτείται ολοένα και λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή τους κ.ο.κ. Μιλάμε για κάτι που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται μέρος της στρατηγικής της Ε.Ε. όσον αφορά στη βιωσιμότητα. Οι επιστήμονες δημιουργούμε για τη βιομηχανία και τους δημόσιους φορείς τα εργαλεία για αυτή τη μετάβαση».

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο: https://susteu.com/

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr