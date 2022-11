Copernicus: Ο Οκτώβριος του 2022 ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη

Ο Οκτώβριος του 2022 ήταν ο πιο ζεστός Οκτώβριος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή, έπειτα από ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ.

Οι μέσες θερμοκρασίες ήταν «κοντά στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από την περίοδο αναφοράς 1991-2020», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Copernicus.

