«Ασυνήθιστα έντονο» φέτος το Νότιο Σέλας πάνω από τη Νέα Ζηλανδία

Το Νότιο Σέλας, ή Aurora Australis, ήταν εξαιρετικά ζωηρών χρωμάτων φέτος, προκαλώντας ένα υπερθέαμα στον νυχτερινό ουράνιο θόλο πάνω από τη Νέα Ζηλανδία.

Οι έντονες αποχρώσεις μπλε, πράσινου και ροζ προσέλκυσαν και φέτος τους «κυνηγούς» του Σέλαος, με πολλούς από αυτούς να μένουν άγρυπνοι για να πετύχουν την τέλεια λήψη.

Ο Ρίτσαρντ Τσενγκ, ερασιτέχνης παρατηρητής, κατασκήνωσε στην παραλία Μπράιτον του Dunedin, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, για να καταγράψει το φαινόμενο. Οπως λέει, η ένταση του Σέλαος γινόταν «ολοένα και μεγαλύτερη» σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

«Μπροστά σε μια τέτοια σκηνή, μπορείς αμέσως να ξεχάσεις κάθε πρόβλημά σου και να νιώσεις μόνο θλίψη για την ασημαντότητα των ανθρώπων μπροστά στη φύση» ανέφερε ο ίδιος στο BBC.

To Νότιο Σέλας είναι συνήθως περισσότερο ορατό στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, όμως τις τελευταίες εβδομάδες οι πολύχρωμοι σχηματισμοί του ήταν τόσο φωτεινοί ώστε φαίνονταν έως τον Βορρά του βόρειου νησιού και στο Οκλαντ.

Παρότι το Σέλας μπορεί να εμφανιστεί οποτεδήποτε μέσα στον χρόνο, είναι πιο πιθανό να δημιουργηθεί Μάρτιο και Σεπτέμβριο, οπότε ο προσανατολισμός της Γης σε σχέση με τον ήλιο είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσει με τις ηλιακές καταιγίδες, εξηγεί το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού Αυστραλίας.

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει πραγματικά υπέροχους φωτισμούς. Περίπου αυτή την εποχή του έτους, κοντά στην ισημερία, τα μαγνητικά πεδία Ηλιου και Γης ευθυγραμμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση ηλιακής καταιγίδας, τα ενεργειακά σωματίδια καταλήγουν εύκολα στο μαγνητικό πεδίο της Γης» λέει ο Ιαν Γκρίφιν, αστρονόμος και διευθυντής του Μουσείου Otago.

Οι χρωματικές σκιές του Σέλαος καθορίζονται από τη σύνθεση της ατμόσφαιρας. Το περισσότερο οξυγόνο συνεπάγεται περισσότερο πράσινο και κίτρινο, ενώ περισσότερο άζωτο δίνει στο Σέλας μια σκοτεινότερη απόχρωση κόκκινου ή μπλε.

The Southern Lights, or Aurora Australis, have been particularly vivid this season across New Zealand.https://t.co/NZJfCdjD0a

An aurora, seen on 28 February, illuminates the mountains of Queenstown in #NewZealand. pic.twitter.com/LJbq9Nqm5D

— Bali Promotion Center ⭐️⭐️❤️⭐️⭐️ (@translatorbali) March 29, 2023