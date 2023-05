Γιατί όρκες βυθίζουν ιστιοφόρα στην Ισπανία

Κάποιες ώρες από την αναχώρηση από Μαρόκο με προορισμό την Πορτογαλία, το πλήρωμα ενός ιστιοπλοϊκού μήκους 46 ποδών παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το πηδάλιο. Στη συνέχεια, κάποιος φώναξε αυτό που αντίκρισε μέσα στα ασταθή κύματα: «Ορκες! Ορκες!»

Οι όρκες έπλεαν δίπλα στο σκάφος, χτυπώντας στο πλάι του και μασώντας το πηδάλιο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του, έναν φωτογράφο επί του σκάφους και το βίντεο της απρόσμενης αυτής συνάντησης. Για περίπου μία ώρα, το πλήρωμα ανέφερε τη δύσκολη θέση του στην ισπανική ακτοφυλακή και προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμο.

A small group of orcas is ramming into sailboats in waters off the Iberian Peninsula, sinking three since last summer and disrupting dozens of others.

“It’s a reminder of where we are in the food chain and the natural world,” one skipper said.https://t.co/FWwTyfmIps pic.twitter.com/EvozYwzxXI

