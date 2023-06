Copernicus: Η επιφάνεια των ωκεανών γνώρισε τον θερμότερο Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ

Η επιφάνεια των ωκεανών γνώρισε τον θερμότερο Μάιο που έχει ποτέ καταγραφεί, ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός Copernicus.

«Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών φθάνουν ήδη σε ύψη ρεκόρ και τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία όλων των ελεύθερων πάγου θαλασσών ήταν τον Μάιο του 2023 υψηλότερη σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον Μάιο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Σαμάνθα Μπέρτζες, αναπληρώτρια διευθύντρια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus για την Κλιματική Αλλαγή (C3S).

Η ανακοίνωση βασίζεται στις αναλύσεις μέσω υπολογιστή πλήθους μετρήσεων που προέρχονται από δορυφόρους, αλλά και από πλοία, αεροπλάνα ή μετεωρολογικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η υπηρεσία Copernicus ανατρέχουν μέχρι το 1950.

