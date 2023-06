Τα Ιμαλάια εκπέμπουν SOS: Οι παγετώνες τους κινδυνεύουν να συρρικνωθούν κατά 80% έως το τέλος του αιώνα

Οι παγετώνες στις οροσειρές των Ιμαλαΐων λιώνουν με πρωτοφανείς ρυθμούς και κινδυνεύουν να απολέσουν έως και το 80% του σημερινού όγκου τους, αν δεν υπάρξει άμεση περικοπή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Το άνευ προηγουμένου φαινόμενο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, απειλεί να προκαλέσει επικίνδυνες πλημμύρες, αλλά και λειψυδρία για τους σχεδόν δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, σύμφωνα με έκθεση του International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Οπως διαπιστώνεται στην έκθεση, από το 2011 έως το 2020 οι παγετώνες έλιωναν κατά 65% πιο γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Most of the world’s #glaciers will completely disappear at 2°C of warming.

The Alps. The Andes. Patagonia. Iceland. Scandinavia. The North American Rockies. New Zealand.

We’re currently on track for 2.7°C.

– at this temperature, even three-quarters of glaciers in the Hindu… pic.twitter.com/inqUaX2lka

