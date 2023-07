Καλιφόρνια: «Επιθετική» βίδρα κυνηγά τους σέρφερ – και οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

Πρωταγωνίστρια στις τοπικές -και μη- ειδήσεις της Καλιφόρνια είναι τις τελευταίες ημέρες μια βίδρα λόγω της ιδιαίτερης και ανησυχητικής συμπεριφοράς της προς τους σέρφερ.

Τις τελευταίες εβδομάδε3ς, ο Μαρκ Γούντγουορκ, ένας φωτογράφος που καταγράφει τις βίδρες της περιοχής, έχει μοιραστεί πλείστες φωτογραφίες όπου εμφανίζονται να έχουν «επιτάξει» τις σανίδες σέφρερ.

This may seem cute but it’s not, this sea otter was very aggressive and the surfer actually abandoned his board and swam to shore. I believe this is the same otter as in my previous photos, though I understand there was a second otter on the board at first 1/2 pic.twitter.com/VtCeOVQ9tm — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 9, 2023

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες για μία συγκεκριμένα ενυδρίδα, γνωστή ως 841, η οποία έχει εμπλακεί σε πολλά περιστατικά και φαίνεται σε ένα συγκεκριμένο βίντεο να μασουλάει μανιωδώς μια σανίδα από την οποία έχει διώξει προηγουμένως κακήν κακώς το αναβάτη της.

An amazing video!

This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 10, 2023

Οι αρμόδιες αρχές άγριας ζωής προς το παρόν δεν έχουν σαφή εξήγηση για τη συμπεριφορά της πεντάχρονης ενυδρίδας, ωστόσο, όπως λένε, προσπαθούν να την εντοπίσουν και να τη μεταφέρουν από το σημείο.

Και παρότι οι εικόνες και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media με την βίδρα που διεκδικεί λυσσαλέα το φυσικό της περιβάλλον, προκαλούν ευθυμία και αστεϊσμούς μεταξύ των χρηστών, η Υπηρεσία Αλιείας των ΗΠΑ και οι αρχές άγριας ζωής προειδοποιούν πως η συμπεριφορά της είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη και θέτει τους ανθρώπους και τα υπόλοιπα ζώα σε κίνδυνο.

California wildlife officials are hoping to apprehend a 5-year-old sea otter who has a knack for riding the waves after committing longboard larceny. Called Otter 841 by officials, she is well known for both her bold behavior and her ability to hang 10. https://t.co/CvBb3lZjXt pic.twitter.com/I9UAKMCeFK — The New York Times (@nytimes) July 12, 2023

«Μπορεί να είναι χαριτωμένη και αστεία, αλλά τείνει να γίνει επικίνδυνη και πολύ φοβάμαι πως η συγκεκριμένη βίδρα που γεννήθηκε σε αιχμαλωσία και απελευθερώθηκε στο φυσικό της περιβάλλον αρκετά μεγάλη, θα πρέπει να αιχμαλωτιστεί ξανά και να ζήσει σε καταφύγιο» ανέφερε ο Γούντγουορντ σε ανάρτησή του στο Instagram, τη οποία συνόδευε με φωτογραφία της 841 πάνω σε μια σανίδα του σερφ.

«Παρότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί, λόγω της εξαιρετικά ασυνήθιστης συμπεριφοράς αυτής της βίδρας, οι καγιάκερ, οι σέρφερ και άλλοι που κάνουν θαλάσσια σπορ ή αναψυχή στην περιοχή, δεν θα πρέπει να πλησιάζουν τη βίδρα ή να ενθαρρύνουν επαφές μαζί της» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Enter the water at your own risk!

I was talking with a reporter when a City employee walked up and posted this sign pic.twitter.com/atK5zUMAv7 — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 11, 2023

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία αλιείας και άγριας ζωής ανέφερε πως έχει ενημερωθεί για τη βίδρα και τις «επιθετικές» τάσεις της και συνεργάζεται με το ενυδρείο του Μοντερέι προκειμένου να εντοπιστεί και να εξεταστεί το θαλάσσιο θηλαστικό προτού βρεθεί το νέο του σπίτι. Ωστόσο και η συγκεκριμένη υπηρεσία δηλώνει άγνοια για την επιθετικότητα της 841 που κυνηγά όσους ανθρώπους βρίσκει στο νερό. Αυτού του είδους η επιθετική συμπεριφορά των θηλυκών θαλάσσιων ενυδρίδων του νότου ίσως σχετίζεται με ορμονικές εξάρσεις ή με τη σίτιση από τον άνθρωπο, αναφέρει η υπηρεσία ως πιθανή εξήγηση.

Πηγή: Guardian