Κινδυνεύει «o παγκόσμιος θερμοστάτης», το Ρεύμα του Κόλπου

Το ρεύμα του κόλπου (Gulf Stream) είναι πιθανό να καταρρεύσει το 2025, σύμφωνα με νέα μελέτη που δόθηκε στην δημοσιότητα.

Αυτό το φαινόμενο της παύσης της κυκλοφορίας των ζωτικής σημασίας ωκεάνιων ρευμάτων, που ονομάζεται Atlantic Meridional Overturning Circulation (Amoc) από τους επιστήμονες, αναμένεται να έχει καταστροφικές κλιματικές επιπτώσεις.

Το Ρεύμα του Κόλπου είναι ένα ισχυρό, θερμό και ταχύ ρεύμα του Ατλαντικού Ωκεανού που δημιουργείται στον Κόλπο του Μεξικού. Βγαίνει στον ωκεανό, από τα στενά της Φλόριντα και ακολουθεί τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νέας Γης πριν διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το Ρεύμα του Κόλπου επηρεάζει το κλίμα της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, του Καναδά, αλλά και αυτό της Δυτικής Ευρώπης. Διαταραχές των ρευμάτων όπως αυτό του Κόλπου διαταράσσουν με την σειρά τους τις κλιματικές συνθήκες προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα. Η πιο σοβαρή διαταραχή είναι η επιβράδυνση των ρευμάτων την οποία οι επιστήμονες ονομάζουν «αποδυνάμωση».

Gulf stream could collapse as early as 2025

This would have disastrous consequences around world, severely disrupting rains that billions of people depend on for food in India, South America and west Africa

Increase storms and drop temperatures in Europe https://t.co/OB2iCxLiEB pic.twitter.com/IfLozAN7dg

