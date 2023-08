Κλιματική αλλαγή: Ο Οτις άργησε και φέτος στο «ραντεβού» με τον σολομό

Το απόγευμα της 26ης Ιουλίου, οι «φανατικοί» του Ότις, της καφέ αρκούδας που ζει στο Μπρουκς Φολς της Αλάσκας, τον εντόπισαν μέσα από το live feed με ένα φρέσκο σολομό ανάμεσα στα σαγόνια του, στο καθυστερημένο ετήσιο κυνήγι του στο Κατμάι.

Για την καθυστέρηση αυτή του κυνηγιού δεν φταίει ο Ότις -και προφανώς ούτε η μαμά του που δεν τον ξύπνησε εγκαίρως. Φταίει η κλιματική αλλαγή της οποίας το «τσουνάμι» έχει φτάσει στις εσχατιές του κόσμου.

Breaking news: 480 Otis is back! 🎉 (You can breathe again.)

480 Otis has returned to Brooks River and he’s catching fish at the falls. 🙂🐟

Even at his age, he’s still expertly catching fish and continues to surprise us. 👑 🐻

Photo credit: NPS Photo/F. Jimenez pic.twitter.com/6c5BIvoeVk

— Katmai National Park (@KatmaiNPS) July 28, 2023